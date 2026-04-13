الداخلية تُنظم ورشتي عمل لطلبة الجامعات تحت عنوان "مواجهة مخططات إسقاط الدول"

نظمت وزارة الداخلية ورشتى عمل تدريبيتين بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة لطلبة الجامعات وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.



وتهدف ورشتى العمل إلى تنمية الوعى لدى المشاركين من خلال سلسلة من المحاضرات التوعوية ، التى تناولت مخاطر الشائعات وتأثيرها السلبى على إستقرار المجتمعات ، مع تسليط الضوء على أساليب حروب الجيلين الرابع والخامس ، وكيفية إستغلالها فى التأثير على الرأى العام، فضلاً عن إستعراض جهود الدولة فى مجالات التنمية الشاملة وبناء الإنسان ، وترسيخ مفاهيم الإنتماء والهوية الوطنية.

كما تضمنت برامج الورش التدريبية تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين فيها من طلبة الجامعات إلى قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية ، حيث إطلع المشاركون على الدور الحيوى الذى يقوم به القطاع فى رصد الشائعات والتعامل الفورى معها ، إلى جانب آليات تلقى شكاوى المواطنين والإستجابة لها ، فضلاً عن التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة فى إعداد وإنتاج المواد الإعلامية والتقارير المصورة التى تعكس جهود الوزارة فى مختلف المجالات.

تضمنت برامج ورش العمل زيارة تفقدية للمشاركين فيها من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان للتعرف على أوجه التحديث والتطوير فى المنظومة العقابية بدأت بالمركز الطبى المطور الذى يوفر رعاية طبية فائقة للنزلاء بتجهيزاته وتقنياته الحديثة بما يراعى معايير حقوق الإنسان.





كما تم خلال الزيارة الإطلاع على برامج الإصلاح والتأهيل التى يطبقها المركز والتى أحدثت طفرة كبيرة فى إصلاح وتأهيل النزلاء لدمجهم فى المجتمع وسط إشادة منهم بمنظومة التأهيل والإصلاح والخدمات المقدمة للنزلاء والتى تسهم فى تقويم السلوكيات وإعدادهم وتأهيليهم لبداية حياة جديدة.

وهكذا تؤمن وزارة الداخلية بأن بناء الإنسان الواعى هو الركيزة الأساسية لصون مقدرات الدولة والحفاظ على إستقرارها.





