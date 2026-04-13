الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرعاية الصحية تواصل التأمين الطبي لاحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع

عبدالصمد ماهر

واصلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تنفيذ خطة التأمين الطبي المكثف للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير خدمات طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل طوال فترة الاحتفالات.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، فضلًا عن نشر الفرق الطبية بشكل مكثف في أماكن التجمعات والحدائق العامة والمتنزهات والنوادي والشواطئ، منذ الساعات الأولى للاحتفالات، وذلك في إطار تعزيز التواجد الطبي، والاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين، وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة، بما يضمن سلامة المواطنين والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في بيئة آمنة صحيًا.

ونوه رئيس الهيئة إلى توافر مخزون استراتيجي وكافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل، إلى جانب الأمصال والطعوم، فضلًا عن التأكد من جاهزية بنوك الدم ومشتقاته، ومراجعة كفاءة جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية ومصادر الطاقة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية داخل كافة المنشآت الصحية.

وأضاف، أن غرف الأزمات والطوارئ بالهيئة وفروعها ومنشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، مع المتابعة اللحظية لكافة المستجدات، من خلال الربط الإلكتروني عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي بلاغات أو أحداث طارئة.

تشغيل مراكز السموم بكامل طاقتها

ولفت إلى تشغيل مراكز السموم بكامل طاقتها وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعامل، للتعامل الفوري مع أي طارئ أو حالات تسمم غذائي محتملة، خاصة في ظل الإقبال على تناول الأسماك المملحة خلال احتفالات شم النسيم.

وفي السياق ذاته، أشار إلى تكثيف نشر الرسائل التوعوية عبر المنصات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتوعية بالأساليب الصحية الآمنة في تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، وذلك للحد من المخاطر المرتبطة بهذه الأطعمة خلال احتفالات شم النسيم، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية حفاظًا على الصحة العامة.

