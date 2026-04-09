إنفوجراف.. مجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء باعتباره نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية

في إطار خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية الصحية بسيناء، سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على مجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء، باعتباره نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية الحديثة وفق أحدث المعايير العالمية، إذ بلغت تكلفة إنشائه وتجهيزه 1.4 مليار جنيه، بما يضمن تقديم خدمات طبية متقدمة تضاهي كبرى المنشآت الصحية إقليميًا ودوليًا وتليق بالمواطن المصري.

كما حصل المجمع على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بما يؤكد التزامه الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وقدّم المجمع أكثر من 360 ألف خدمة طبية متكاملة منذ بدء التشغيل، بما يعكس حجم التطور الذي تشهده الخدمات الصحية بالمحافظة، كما يضم المجمع أول وحدة متكاملة لعلاج الأورام بمحافظة جنوب سيناء تقدم خدمات العلاج الكيماوي وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، بما وفر على المرضى مشقة الانتقال خارج المحافظة.