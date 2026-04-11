الرعاية الصحية: نجاح أول عملية سحب جلطة حادة بالمخ بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي بوحدة القسطرة المخية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر في إجراء أول حالة سحب جلطة حادة بالمخ لمريضة تبلغ من العمر 39 عامًا، في خطوة جديدة تعكس استمرار جهود الهيئة في دعم وتطوير الخدمات الطبية التخصصية الدقيقة داخل منشآتها الصحية بمحافظة الأقصر.

تم التعامل مع الحالة بصورة عاجلة

وأوضح بيان الهيئة أن المريضة حضرت وهي تعاني من شلل تام بالجانب الأيمن وفقدان القدرة على النطق، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة بصورة عاجلة من خلال تنسيق سريع وتكامل فعّال بين قسم طب المخ والأعصاب بالمجمع الطبي بالأقصر ومستشفى طيبة التخصصي، حيث تم نقل الحالة بشكل فوري لإجراء التدخل الطبي المتخصص.

وأشار البيان إلى أنه تم إجراء قسطرة مخية وسحب الجلطة بنجاح خلال 6 ساعات من ظهور الأعراض، وهو ما أسهم في التدخل خلال “الوقت الذهبي” للعلاج، أي قبل مرور 48ساعة على حدوث الجلطة، ومع استعادة تدفق الدم إلى الشرايين بصورة طبيعية، ثم نقل المريضة إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج والمتابعة الدقيقة تحت إشراف الفرق الطبية المتخصصة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة، وعلى رأسها التدخلات العاجلة لمرضى السكتات الدماغية، يأتي في إطار رؤية الهيئة لتوفير رعاية صحية متكاملة وآمنة وسريعة، بما يضمن إنقاذ حياة المرضى وتقليل المضاعفات.

وثمن الجهود المتميزة التي بذلها الفريق الطبي في التعامل مع هذه الحالة الدقيقة والتدخل في الوقت الذهبي لإنقاذ المريضة، مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم الكوادر الطبية وتوفير أحدث التجهيزات والتقنيات لضمان تقديم الخدمة بكفاءة عالية وفق أعلى معايير الجودة

وقال الدكتور أحمد السبكي إن إتاحة خدمات القسطرة المخية والتدخلات العاجلة على مدار 24 ساعة داخل منشآت الهيئة يعكس الحرص المستمر على تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في التخصصات الدقيقة والحرجة.

وأضاف أن هذا النوع من التدخلات يمثل نقلة نوعية في علاج مرضى السكتة الدماغية الحادة، لما له من دور بالغ الأهمية في حماية المرضى من مضاعفات جسيمة، وتقليل نسب الإعاقة الدائمة والوقاية من مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الشلل التام أو فقدان القدرة على الكلام أو الوفاة لا قدر الله.

هذا، وقد تم إجراء التدخل الطبي بواسطة فريق طبي متميز ضم الأستاذ الدكتور محمود رفعت، استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة المخية بمستشفيات جامعة أسيوط وزميل مستشفيات بفرنسا، والدكتور شريف الدجدج، استشاري الأشعة التداخلية وقسطرة المخ بمعهد ناصر وزميل الأشعة التداخلية العصبية باليابان، إلى جانب فريق الأمراض العصبية بقيادة الدكتور علي الحداد والدكتور مصطفى محمد هاشم، استشاريي الأمراض العصبية، وبمشاركة الدكتور محمد عبد العاطي، أخصائي الأمراض العصبية، كما شارك محمد بدوي مراد، أخصائي تكنولوجيا الأشعة، واخصائيي التمريض محمد السيد، ومحمود عبد المقصود، وأحمد الحمصاني، وبالتعاون مع فريق التخدير بقيادة الدكتور أحمد شوقي، وبمشاركة الدكتورة سارة منصور، والدكتور محمد فتحي، إلى جانب فريق الرعاية بقيادة الدكتور مصطفى غريب، وبمشاركة الدكتور محمد طنطاوي.