إقبال كبير على حدائق ومتنزهات الإسكندرية احتفالًا بشم النسيم وأعياد الربيع

شهدت حدائق ومتنزهات الإسكندرية العامة والشواطئ اقبالا كبيرا من الأسر والشباب، للاحتفال بعيد شم النسيم وأعياد الربيع، وسط جو من البهجة والسعادة والسرور .

وتوافدت العائلات والأطفال على حدائق المنتزة و انطونيادس للاستمتاع بالجو المشمس والدافئ.

وقام الأهالي والشباب والأطفال بزيارة الأماكن الترفيهية ومنطقة قلعة قايتباي الآثرية ومتحف الأحياء المائية بالأنفوشي والمناطق الأثرية والحضارية والمتنزهات والشواطئ وركوب المراكب للتنزه بها في مياه البحر وركوب الدراجات وتلوين وجههم بالألوان الكرتونية.

وتوجه الزائرين والأسر والأطفال إلى حديقة الحيوان، لمشاهدة الولادات الجديدة من أشبال الأسود الأفريقية ونسانيس العبلنج والقرود الحبشية وتناول الاسماك المملحة والمدخنة ، حي شهدت الحديقة أعمال تطوير كبيرة بزيادة مقاعد الجمهور وفتح منافذ الأكشاك لبيع احتياجات الجمهور والحلويات وتشغيل الكافيتريا لتقديم الوجبات السريعة.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية، من الخدمات الأمنية والمرورية ، بالشوارع والميادين وحول المنشآت الحيوية وأماكن الاحتفالات ، لتأمين المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي بمساعدة كبار السن وذوي الهمم وتسهيل الحركة المرورية لمنع تكدس السيارات ومواجهة و منع أي تصرفات أو سلوك يخل بالامن العام و يمثل خروجا عن القانون.