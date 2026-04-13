ضربة قاضية.. تراجع مبيعات أغلى سيارة بورش في العالم

بدأت شركة بورش عام 2026 بمزيج من التفاؤل الحذر والتحديات العميقة حيث واجهت العلامة الألمانية تراجعًا إجماليًا في تسليماتها العالمية خلال الربع الأول بالرغم من استمرار الطلب القياسي على طرازاتها الرياضية التقليدية.

ويعكس هذا الأداء مرحلة انتقالية حرجة تمر بها الشركة التي تحاول الموازنة بين إرث محركات الاحتراق والتحول المتعثر نحو الطاقة الكهربائية في ظل تبدل سياسات الحوافز الضريبية والمنافسة الشرسة في الأسواق الكبرى.

الأيقونة 911 تغرد خارج السرب والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات تحمل عبء المبيعات

خالفت بورش 911 الاتجاه العام للهبوط المسجل في مطلع العام الحالي حيث حققت زيادة ملحوظة في المبيعات السنوية مؤكدة مكانتها كأكثر سيارة رياضية مرغوبة في العالم حتى في أصعب الظروف الاقتصادية.

وفي المقابل استمرت طرازات الدفع الرباعي كايين وماكان في حمل العبء الأكبر من حجم المبيعات الإجمالي خاصة في السوق الأمريكي بالرغم من التحديات التي واجهتها النسخ الكهربائية الجديدة في كسب ثقة المستهلكين بالسرعة المتوقعة.

تراجع حاد في السوق الصيني وضغوط تنافسية في الولايات المتحدة الأمريكية

واجهت بورش صعوبات بالغة في أهم أسواقها العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 حيث سجلت المبيعات في الصين انخفاضًا بنسبة 21% نتيجة المنافسة الشرسة من الشركات المحلية المصنعة للسيارات الكهربائية وضغوط الأسعار في قطاع الفخامة.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تراجعت التسليمات بنسبة تقارب 11% وأرجعت الشركة ذلك جزئيًا إلى إلغاء بعض الحوافز الضريبية وتأثر جاذبية طراز تايكان الكهربائي بالمتغيرات الجديدة في السوق.

تحديات الانتقال الكهربائي والعودة الاستراتيجية لمحركات الاحتراق

أدت التغيرات في الطلب العالمي إلى دفع بورشه لإعادة التفكير في استراتيجيتها حيث قررت الشركة العودة للتركيز على موديلات الوقود التقليدي وتأخير إطلاق بعض الطرازات الكهربائية بالكامل كاستجابة لرغبات العملاء.

وبالرغم من أن هذا التحول كلف الشركة تأثيرًا ماليًا ملموسًا في الأرباح إلا أنه اعتبر خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار التدفقات النقدية وتلبية احتياجات الأسواق التي لا تزال تفضل الأداء الميكانيكي التقليدي وهدير محركات الاحتراق.

خطة التموضع الجديد بالتعاون مع أودي لضمان الاستدامة المالية

يقود الرئيس التنفيذي الجديد مايكل لايترز خطة طموحة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تعاون وثيق مع شركة أودي يهدف لتجاوز الفجوة الناتجة عن توقف إنتاج بعض موديلات البنزين بانتظار بدائلها المتطورة.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على مبدأ القيمة قبل الحجم لضمان بقاء بورشه كعلامة تجارية حصرية ذات هوامش ربح عالية مع العمل على تحديث البنية التحتية الرقمية لمواكبة تطلعات الجيل الجديد من ملاك السيارات الفاخرة.

تمثل نتائج الربع الأول من عام 2026 لبورشه مرحلة إعادة ترتيب الأوراق حيث تظل 911 هي الصخرة التي تتحطم عليها الأزمات بفضل ولائنا لعملائها.

وتدرك بورش أن المستقبل يتطلب مرونة فائقة في تقديم خيارات دفع متعددة تشمل الهجين والكهرباء والبنزين للتكيف مع القوانين المتقلبة في الصين والولايات المتحدة وهو ما سيجعل العام الحالي حاسمًا في رسم ملامح العقد القادم للعلامة التي تتخذ من شتوتجارت مقرًا لها.