الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضربة قاضية.. تراجع مبيعات أغلى سيارة بورش في العالم

بدأت شركة بورش عام 2026 بمزيج من التفاؤل الحذر والتحديات العميقة حيث واجهت العلامة الألمانية تراجعًا إجماليًا في تسليماتها العالمية خلال الربع الأول بالرغم من استمرار الطلب القياسي على طرازاتها الرياضية التقليدية. 

ويعكس هذا الأداء مرحلة انتقالية حرجة تمر بها الشركة التي تحاول الموازنة بين إرث محركات الاحتراق والتحول المتعثر نحو الطاقة الكهربائية في ظل تبدل سياسات الحوافز الضريبية والمنافسة الشرسة في الأسواق الكبرى.

الأيقونة 911 تغرد خارج السرب والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات تحمل عبء المبيعات

خالفت بورش 911 الاتجاه العام للهبوط المسجل في مطلع العام الحالي حيث حققت زيادة ملحوظة في المبيعات السنوية مؤكدة مكانتها كأكثر سيارة رياضية مرغوبة في العالم حتى في أصعب الظروف الاقتصادية. 

وفي المقابل استمرت طرازات الدفع الرباعي كايين وماكان في حمل العبء الأكبر من حجم المبيعات الإجمالي خاصة في السوق الأمريكي بالرغم من التحديات التي واجهتها النسخ الكهربائية الجديدة في كسب ثقة المستهلكين بالسرعة المتوقعة.

تراجع حاد في السوق الصيني وضغوط تنافسية في الولايات المتحدة الأمريكية 

واجهت بورش صعوبات بالغة في أهم أسواقها العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 حيث سجلت المبيعات في الصين انخفاضًا بنسبة 21% نتيجة المنافسة الشرسة من الشركات المحلية المصنعة للسيارات الكهربائية وضغوط الأسعار في قطاع الفخامة. 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تراجعت التسليمات بنسبة تقارب 11% وأرجعت الشركة ذلك جزئيًا إلى إلغاء بعض الحوافز الضريبية وتأثر جاذبية طراز تايكان الكهربائي بالمتغيرات الجديدة في السوق.

تحديات الانتقال الكهربائي والعودة الاستراتيجية لمحركات الاحتراق

أدت التغيرات في الطلب العالمي إلى دفع بورشه لإعادة التفكير في استراتيجيتها حيث قررت الشركة العودة للتركيز على موديلات الوقود التقليدي وتأخير إطلاق بعض الطرازات الكهربائية بالكامل كاستجابة لرغبات العملاء. 

وبالرغم من أن هذا التحول كلف الشركة تأثيرًا ماليًا ملموسًا في الأرباح إلا أنه اعتبر خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار التدفقات النقدية وتلبية احتياجات الأسواق التي لا تزال تفضل الأداء الميكانيكي التقليدي وهدير محركات الاحتراق.

خطة التموضع الجديد بالتعاون مع أودي لضمان الاستدامة المالية

يقود الرئيس التنفيذي الجديد مايكل لايترز خطة طموحة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تعاون وثيق مع شركة أودي يهدف لتجاوز الفجوة الناتجة عن توقف إنتاج بعض موديلات البنزين بانتظار بدائلها المتطورة. 

وتركز الاستراتيجية الجديدة على مبدأ القيمة قبل الحجم لضمان بقاء بورشه كعلامة تجارية حصرية ذات هوامش ربح عالية مع العمل على تحديث البنية التحتية الرقمية لمواكبة تطلعات الجيل الجديد من ملاك السيارات الفاخرة.

تمثل نتائج الربع الأول من عام 2026 لبورشه مرحلة إعادة ترتيب الأوراق حيث تظل 911 هي الصخرة التي تتحطم عليها الأزمات بفضل ولائنا لعملائها. 

وتدرك بورش أن المستقبل يتطلب مرونة فائقة في تقديم خيارات دفع متعددة تشمل الهجين والكهرباء والبنزين للتكيف مع القوانين المتقلبة في الصين والولايات المتحدة وهو ما سيجعل العام الحالي حاسمًا في رسم ملامح العقد القادم للعلامة التي تتخذ من شتوتجارت مقرًا لها.

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الذهب

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يشهد افتتاح المسابقة الوطنية الحادية والخمسين لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بجمهورية الفلبين

وزير الأوقاف يشهد افتتاح المسابقة الـ51 لحفظ القرآن بالفلبين

رئيس المحكمة العليا بالفلبين يستقبل وزير الأوقاف لبحث تدريب القضاة الشرعيين بأكاديمية الأوقاف الدولية

رئيس المحكمة العليا بالفلبين يستقبل وزير الأوقاف لبحث تدريب القضاة الشرعيين

شم النسيم بين العادة والحكم.. حكم الاحتفال به.. الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم الاحتفال بشم النسيم؟ .. الإفتاء تجيب

ضبط 16 طن أسماك مملحة ومدخنة خلال حملات رقابية مكثفة بالشرقية

ضبط فسيخ
ضبط فسيخ
ضبط فسيخ

قبل ما تشتري الرنجة.. سر يخفيه التجار يسبب خطورة

قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك
قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك
قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك

قبل الأكل.. علامة خطيرة تكشف الفسيخ المسمم

مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد