اشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر حزب الله في بلدة بنت جبيل

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الجنوب اللبناني يشهد تصعيدًا ميدانيًا ملحوظًا، في ظل تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق خلال الساعات الماضية، من بينها بلدات في صور والبقاع، ما أسفر عن أضرار في منشآت مدنية بينها مركز تابع للصليب الأحمر وسيارات إسعاف.

وأوضح أن الغارات تزامنت مع اشتباكات عنيفة في مدينة بنت جبيل، حيث تحاول القوات الإسرائيلية توسيع عمليتها البرية، في مواجهة عناصر حزب الله التي تسعى لمنع التوغل داخل المدينة ذات الرمزية الخاصة منذ حرب 2006.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية عززت انتشارها في أكثر من 30 بلدة جنوب لبنان، مع تحركات في القطاعين الغربي والشرقي، مشيرًا إلى إقامة مواقع عسكرية ونقاط تمركز جديدة، خاصة في بلدات استراتيجية مثل البياضة ودير سريان، ما يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية.

