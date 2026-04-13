الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

قبل الأكل.. علامة خطيرة تكشف الفسيخ المسمم

مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
أسماء عبد الحفيظ

مع احتفالات شم النسيم، يظل الفسيخ هو نجم المائدة بلا منافس، لكن الحقيقة الصادمة أن ليس كل فسيخ آمن للأكل، وقد تتحول هذه الوجبة التقليدية إلى خطر حقيقي يهدد حياتك إذا لم تنتبهي لعلامات الفساد.

في هذا التقرير، نقدم لكِ دليلًا بسيطًا يكشف لكِ العلامة الخطيرة التي تحذر منها الأطباء قبل تناول الفسيخ، لتتجنبي الإصابة بـ التسمم الغذائي، كشفت عنه الشيف فاطمة طنطاوى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد. وقالت الأتي:

العلامة الأخطر: الرائحة النفاذة غير الطبيعية

أول وأهم علامة تكشف فساد الفسيخ هي الرائحة.
الفسيخ الجيد له رائحة مميزة لكنها ليست خانقة أو كريهة بشكل مبالغ فيه.

احذري فورًا إذا لاحظتِ

  • رائحة نفاذة جدًا تشبه العفن
  • رائحة غريبة “لاذعة” تؤذي الأنف
  • شعور بالاختناق عند الاقتراب منه

هذه العلامة قد تشير إلى نمو بكتيريا خطيرة قد تسبب تسممًا حادًا.

لماذا الرائحة مؤشر خطير؟

عندما يفسد الفسيخ، تبدأ بعض البكتيريا في إفراز سموم لا يمكن رؤيتها بالعين، لكنها تظهر من خلال الرائحة غير الطبيعية.

وهذه السموم قد تؤدي إلى أعراض خطيرة مرتبطة بـ التسمم الغذائي خلال ساعات قليلة.

أعراض التسمم بعد تناول فسيخ فاسد

إذا تم تناول فسيخ غير آمن، قد تظهر الأعراض التالية بسرعة:

  • زغللة في العين
  • صعوبة في الكلام أو البلع
  • ضعف شديد في العضلات
  • قيء وغثيان
  • ضيق في التنفس

وفي هذه الحالة، يجب التوجه فورًا إلى المستشفى، لأن التأخير قد يفاقم الحالة.

علامات أخرى تؤكد أن الفسيخ فاسد

إلى جانب الرائحة، هناك إشارات أخرى لا يجب تجاهلها:

لون غير طبيعي غامق جدًا أو مائل للأخضر
قوام طري بشكل مبالغ فيه أو مهترئ
خروج سوائل غريبة من السمكة
طعم لاذع أو غير معتاد


كيف تختارين فسيخ آمن؟

اشتري الفسيخ من مكان موثوق
تأكدي من أن الرائحة “محتملة” وليست خانقة
اختاري السمك المتماسك وليس المهري
احرصي على حفظه في الثلاجة حتى وقت التقديم


من يجب أن يتجنبه تمامًا؟

يحذر الأطباء بعض الفئات من تناول الفسيخ حتى لو بدا آمنًا:

  • مرضى ارتفاع ضغط الدم
  • الحوامل
  • الأطفال
  • كبار السن
