القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان – طلبات إلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.