الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 5,060 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة إلى الأشقاء الفلسطينيين

أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 175، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 175، أكثر من 5,060 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت سلال غذائية ودقيق، مواد إغاثية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: نحو 20,795 قطعة ملابس شتوية، نحو 2,305 بطانية، فضلًا عن 11,850 خيمة لإيواء المتضررين.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 900 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.