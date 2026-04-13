100 مليون جنيه مخدرات وخطف.. مصرع 3 مجرمين فى مداهمات لأوكار الشر بالصعيد
مصرع شخصين وإصابة 3 إثر تصادم سيارتين غرب الموهوب بالوادي الجديد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 5,060 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة إلى الأشقاء الفلسطينيين
65 نشاطًا صناعيًا داخل المدن العمرانية بقرار جديد.. "صدى البلد" ينشر بالأسماء التفاصيل الكاملة
قفزة جنونية .. أسعار الفسيخ والرنجة تصل 700 جنيه للكيلو
تحذيرات صحية في شم النسيم.. لا تبدأ يومك بالفسيخ والرنجة على معدة فارغة
أزمة غذاء .. مجلس الأمن الروسي يحذر من إغلاق مضيق هرمز 3 أشهر
محمد صلاح بين الكبار.. إنجاز جديد في البريميرليج
الصحة الإسرائيلية: 7693 مصابا منذ بداية الحرب على إيران
فيدان يدعو لتأسيس تحالف أمني بالمنطقة.. وإسرائيل لا تعيش بدون حروب
استعدادا لموسم الحج.. السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح
ستارمر يعلن أن بريطانيا لن تنجر إلى حرب إيران مهما كانت الضغوط
قفزة جنونية .. أسعار الفسيخ والرنجة تصل 700 جنيه للكيلو

قفزة جنونية.. أسعار الفسيخ والرنجة تصل 700 جنيه للكيلو
قفزة جنونية.. أسعار الفسيخ والرنجة تصل 700 جنيه للكيلو
إسراء عبدالمطلب

تشهد الأسواق المصرية خلال موسم شم النسيم 2026 موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار الأسماك المملحة، وعلى رأسها الفسيخ والرنجة، في تطور أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين والتجار. 

ومع وصول سعر كيلو الفسيخ إلى نحو 700 جنيه، برزت تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه القفزة، وما إذا كانت مؤقتة أم مرشحة للاستمرار خلال المواسم المقبلة.

خلفية الأزمة وارتباطها بأسعار الوقود

أكد محمد عبد الحليم، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، في تصريحات تليفزيونية، أن العامل الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الفسيخ والرنجة هذا العام هو زيادة أسعار البنزين. 

وشدد على أن هذه الزيادة لم تؤثر فقط على تكلفة نقل الأسماك من المزارع إلى الأسواق، بل امتدت أيضًا إلى مختلف مراحل الإنتاج، ما تسبب في رفع التكلفة النهائية على المستهلك.

وأشار إلى أن تكاليف الوقود أصبحت عنصرًا حاسمًا في تسعير المنتجات الغذائية، خاصة تلك التي تعتمد على النقل والتخزين لفترات طويلة، مثل الفسيخ، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30% قبل حلول موسم شم النسيم.

تكاليف الإنتاج وتأثير الأعلاف والاستزراع السمكي

أوضح عبد الحليم أن الفسيخ يعتمد بشكل أساسي على أسماك البوري المستزرعة، والتي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأعلاف والمواد المستخدمة في التربية داخل المزارع السمكية. فمع زيادة تكاليف الإنتاج، يجد المنتجون أنفسهم مضطرين لرفع الأسعار لتعويض الفارق وتحقيق هامش ربح مناسب.

بيّن عضو شعبة الأسماك أن سعر كيلو البوري قبل التمليح يتراوح بين 170 و200 جنيه، لكنه يقفز بعد عملية التمليح إلى ما بين 600 و700 جنيه. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تكاليف التخزين لفترات طويلة، وعمليات التمليح والتجهيز، بالإضافة إلى هامش الربح التجاري الذي يضيفه التجار.

هذه الزيادة الكبيرة تعكس سلسلة من التكاليف المتراكمة التي تبدأ من المزرعة ولا تنتهي عند بائع التجزئة، ما يجعل السعر النهائي مرتفعًا بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

إقبال مرتفع رغم الغلاء

رغم هذه الارتفاعات القياسية، يشهد الموسم الحالي إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الفسيخ والرنجة، خاصة مع تزامن الأعياد، وهو ما ساهم في تحقيق رواج ملحوظ للتجار. 

كما أن الثقافة المرتبطة بتناول هذه الأطعمة في شم النسيم تجعل الطلب عليها مستمرًا حتى مع ارتفاع الأسعار.

وتعكس أزمة ارتفاع أسعار الفسيخ والرنجة خلال 2026 تداخل عدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج والاستزراع السمكي. 

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

اتحاد العمال يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: رسالة محبة وتآخٍ وطني

كميات ضخمة في مخزن سري.. الزراعة تكشف تفاصيل ضبط تقاوي أرز مغشوشة بكفر الشيخ

هيئة الدواء: 1280 إجراء تراخيص للمصانع والمنشآت الصيدلية خلال مارس

قبل الأكل.. علامة خطيرة تكشف الفسيخ المسمم

مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
بعد 20 عاما من الانتظار.. لكزس تطلق سيارة GX الهجينة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من خطأ قاتل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

