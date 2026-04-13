65 نشاطًا صناعيًا داخل المدن العمرانية بقرار جديد.. "صدى البلد" ينشر بالأسماء التفاصيل الكاملة

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة قرارًا جديدًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، مع توسيع قائمة الأنشطة المسموح بها داخل المدن لتصل إلى 65 نشاطًا صناعيًا، بعد أن كانت تقتصر على 17 نشاطًا فقط، في خطوة تستهدف تيسير بيئة الاستثمار الصناعي وتخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين.



ويأتي القرار ضمن توجهات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التصنيع المحلي، من خلال إتاحة مرونة أكبر في إقامة بعض الأنشطة الصناعية التي لا تمثل أضرارًا بيئية، مع وضع ضوابط واضحة تنظم تشغيلها داخل الحيز العمراني أو خارجه، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على البيئة والتنظيم العمراني.

كما يتيح القرار استمرار عمل المنشآت الصناعية القائمة بتراخيصها الحالية مع إمكانية التوسع أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها داخل حدود المنشأة، وفقًا للاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي ستتولى أيضًا إصدار القواعد التنفيذية ومراجعة الأنشطة المدرجة بالقرار بشكل دوري.

وأوضح الوزير أن القرار يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء عدد من الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية والكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المنظمة، بشرط أن تكون في مبنى منفصل وألا تتسبب في أضرار جسيمة للبيئة. كما يسمح القرار بإقامة بعض الأنشطة خارج الأحوزة العمرانية إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك، شريطة الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واستيفاء الاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.



وأكد هاشم أن القرار يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين من خلال زيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية داخل الأحوزة العمرانية من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا صناعيًا،

الأنشطة المسموح بيها داخل الحيز العمرانى:

صنع الخبز البلدي، وصنع الخبز الأفرنجي، وتصنيع منتجات الألبان المحلية بأنواعها، وإنتاج القشدة والزبد والسمن الطبيعي، وإنتاج الزبد المخلوط، وإنتاج الألبان المتخمرة بأنواعها سادة أو بالفواكه، وإنتاج الجبن بمختلف أنواعه الطري أو الجاف أو نصف الجاف وخثارة اللبن، وتجهيز الجبن بمختلف أنواعه، وإنتاج مصل اللبن أو الشرش، وإنتاج الكريمة المثلجة والمثلجات اللبنية بأنواعها، وصنع الخبز من الذرة أو الشعير وغيرها، وصنع الأنواع الطازجة من الحلوى مثل الكعك والفطائر المحشوة، وصنع البقسماط والبسكويت ومنتجات المخابز الجافة، وصنع أصناف الفطائر والكعك المحفوظة، وصنع المشروبات والأغذية السكرية، وخلط وتعبئة الكاكاو، وصنع الشيكولاتة ومنتجاتها، وصناعة الحلوى الجافة بأنواعها، وصنع اللبان، وحفظ الفاكهة وقشورها وأجزاء النباتات الأخرى بالتسكير، وصنع الحلاوة الطحينية، وصنع الكسكسى سريع التحضير، وصنع منتجات العجائن المعبأة أو المجمدة، وتصنيع البن ومنتجاته، وتجهيز وخلط وتعبئة الشاي، وإنتاج العسل الاصطناعي وحلوى السكر المحروق والكراميل، وتجهيز ملح الطعام، وتعبئة وتغليف المواد الغذائية المختلفة.



النسيج والعاب الأطفال

كما تشمل الأنشطة المسموح بها أيضًا أنشطة الصناعات النسيجية والملابس مثل الحياكة باستثناء الملابس، وصنع شرائط نسيجية وتريكو وبطاقات منسوجة، وتطريز الأقمشة والمفروشات والملابس، وصنع ملابس جاهزة من الأقمشة، وصنع الملابس الداخلية، وصنع البلوفرات، وصنع الجوارب، وصنع دمى ولعب من الأقمشة، وصنع المستلزمات الطبية النسيجية غير المعقمة، وصنع الوسائد والمساند، والطباعة السطحية على المنسوجات، وصنع أقمشة تريكو متنوعة، وصنع أغطية من الأقمشة، وصنع السجاد اليدوي والكليم، وصنع حقائب اليد والحقائب المتنوعة من الجلد أو الأقمشة أو اللدائن، وصنع ملابس من الجلود، وصنع الملابس الطبية، وصنع منتجات من جلود الفراء، وصنع أغطية جلدية متنوعة، وصنع المصنوعات الجلدية المختلفة.

وتتضمن الأنشطة كذلك صناعة الأحذية ومستلزماتها مثل صناعة الأحذية بكافة أنواعها، وصنع شنايش وصنادل، وصنع وجوه ومستلزمات الأحذية، وصنع مستلزمات الأحذية من المطاط الطبيعي أو اللدائن، وصنع منتجات مكتبية وورقية متنوعة، وصنع البخور، وصنع الشموع والفتائل، وصنع شموع لأعمال الزينة والرخام والموزايكو والأخشاب، وصنع الزيوت والعجائن الأساسية الطبيعية والعطرية، والطباعة المباشرة على الزجاج والخزف، وتقطيع وصنفرة وحفر الزجاج والمرايات، وصنع مكتبات وأصناف أخرى من الزجاج أو الفيبرجلاس، وصنع مواد جبسية لأعمال الزينة والديكور، وصنع منتجات عازلة من الصوف الصخري سبق التصنيع.



الأنشطة المحظورة من المناطق الصناعية

وأشار القرار أيضًا إلى حظر إقامة بعض الأنشطة داخل المناطق الصناعية، وتشمل ذبح وتجهيز الدواجن، وذبح وتجهيز الماشية، ومعالجة مخلفات المجازر، وصنع مسحوق الأسماك، وإنتاج وتعبئة المياه المعدنية الطبيعية ومياه الشرب المعبأة في زجاجات، وإنتاج الأسمدة العضوية الطبيعية من المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية.

ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل تطبيق أحكام القرار، مع السماح لها بالتوسع في النشاط القائم أو إضافة أنشطة أخرى مسموح بها داخل حدود المنشأة، بشرط استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي. كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025 وكل حكم يخالف أحكام القرار الجديد، فيما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ القرار ومراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق بصفة دورية ورفعها إلى وزير الصناعة.

