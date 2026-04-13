الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

متوسط سعر اليورو في مصر اليوم

علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملة الأوروبية ”اليورو" خلال اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر اليورو اليوم  في مصر اليوم الإثنين 13 أبريل 2026:

استقر سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك ميدبنك عند :

62.04 جنيه للشراء 

62.32 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية نحو:

61.87 جنيه للشراء 

62.19 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك أتش إس بي سي (HSBC) لنحو :

61.87 جنيه للشراء 

62.22 جنيه للبيع

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

61.86 جنيه للشراء 

62.17 جنيه للبيع

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية عند:

61.86 جنيه للشراء 

62.17 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

61.86 جنيه للشراء 

62.21 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

61.86 جنيه للشراء 

62.21 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:

61.86 جنيه للشراء 

62.21 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك المصري الخليجي نحو:

61.84 جنيه للشراء 

62.19 جنيه للبيع

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

61.84 جنيه للشراء 

62.16 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك نكست عند:

61.83 جنيه للشراء 

62.36 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

61.81 جنيه للشراء 

62.13 جنيه للبيع

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة  نحو:

61.81 جنيه للشراء 

62.13 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  لنحو:

61.80 جنيه للشراء 

62.13 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

61.75 جنيه للشراء 

62.10 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك  التنمية الصادرات لنحو:

61.75 جنيه للشراء 

62.10 جنيه للبيع

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند:

61.74 جنيه للشراء 

62.09 جنيه للبيع

واستقر  سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني عند :

61.74 جنيه للشراء 

62.07 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

61.55 جنيه للشراء 

62.12 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند:

62.03 جنيه للشراء 

62.20 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء اليورو في مصر اليوم الإثنين 

62.04 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع اليورو في مصر اليوم الإثنين 

62.07  جنيه للبيع.

متوسط سعر اليورو في مصر اليوم الإثنين 

62 جنيه.

أرشيفية

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

