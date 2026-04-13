وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات اليوم في مصر

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والعربية علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية والآسيوية والعربية في مصر خلال اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 13-4-2026:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 53.09 جنيه.

سعر البيع: 53.19 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 37.28 جنيه.

سعر البيع: 37.49 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 38.30 جنيه.

سعر البيع: 38.44 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 61.85 جنيه.

سعر البيع: 62.17 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 71.04 جنيه.

سعر البيع: 71.43 جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 67.02 جنيه.

سعر البيع: 67.31 جنيه.

سجل سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 8.27 جنيه.

سعر البيع: 8.32 جنيه.

بلغ سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 5.68 جنيه.

سعر البيع: 5.72 جنيه.

وصل سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 5.53 جنيه.

سعر البيع: 5.59 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو :

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 7.75 جنيه.

سعر البيع: 7.78 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 33.36 جنيه.

سعر البيع: 33.56 جنيه.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو :

سجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 170.13 جنيه.

سعر البيع: 173.56 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.10جنيه.

سعر البيع: 14.17 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.44 جنيه.

سعر البيع: 14.48 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو :

سعرالشراء: 138.64 جنيه.

سعر البيع: 141.06 جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 13.47 جنيه.

سعر البيع: 14.59 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 74.01 جنيه.

سعر البيع: 75.12 جنيها.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-4-2026 نحو :

سعرالشراء: 135.83 جنيه.

سعر البيع: 138.16 جنيه.

اليوم إجازة

وأعلن البنك المركزي تعطيل العمل في الجهاز المصرفي يومي الأحد واثنين .

وفقًا لقرر البنك المركزي من تعطل العمل في البنوك البالغ عددها 36 بنكًا اعتبارا من يوم الأحد بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وستعود لعملها بمختلف الفروع البنكية على مستوى الجمهورية اعتبارًا من غدا الثلاثاء.