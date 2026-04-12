سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في 11 بنكا اليوم

استقرت أسعار الدرهم الإماراتي في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وتعد الإمارات العربية المتحدة أكبر مستثمر في مصر.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدرهم الإماراتي اليوم، الأحد 12 أبريل 2026، مقابل الجنيه المصري وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدرهم الإماراتي في مصر اليوم، الأحد 12-4-2026:

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي HSBC اليوم، الأحد 12-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.46 جنيه.

سعر البيع: 14.48 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، الأحد 12-4-2026، نحو:

سعر الشراء: 14.44 جنيه.

سعر البيع: 14.48 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم، الأحد 12-4-2026، لنحو:

سعر الشراء: 14.44 جنيه.

سعر البيع: 14.48 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم، الأحد 12-4-2026، لنحو:

سعر الشراء: 14.43 جنيه.

سعر البيع: 14.46 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم، الأحد 12-4-2026، لنحو:

سعر الشراء: 14.43 جنيه.

سعر البيع: 14.47 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم، الأحد 12-4-2026، نحو:

سعر الشراء: 14.43 جنيه.

سعر البيع: 14.46 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول اليوم، الأحد 12-4-2026، نحو:

سعر الشراء: 14.43 جنيه.

سعر البيع: 14.48 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأحد 12-4-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.42جنيه.

سعر البيع: 14.47 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، الأحد 12-4-2026، لنحو:

سعر الشراء: 14.40 جنيه.

سعر البيع: 14.47 جنيه.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم، الأحد 12-4-2026، لنحو:

سعر الشراء: 14.38 جنيه.

سعر البيع: 14.48 جنيه.

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم، الأحد 12-4-2026، عند:

سعر الشراء: 14.45 جنيه.

سعر البيع: 14.49 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الأحد

14.46 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم الأحد

14.45 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد

14.45 جنيه.

وفقًا لقرر البنك المركزي من تعطل العمل في البنوك البالغ عددها 36 بنكًا اعتبارا من اليوم، الأحد، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وستعود لعملها بمختلف الفروع البنكية على مستوى الجمهورية اعتبارًا من بعد غد، الثلاثاء.