سجل 14.45 جنيهًا مساء اليوم .. تفاصيل سعر الدرهم الإماراتي اليوم

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في منتصف تعاملات مساء اليوم السبت 11-4-2026 على مستوي السوق الرسمية منذ آخر تداول مسجل في الجهاز المصرفي.

الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي داخل البنك المركزي منذ آخر تعامل له منذ الخميس الماضي وحتي اليوم؛14.45 جنيهًا للشراء و14.48 جنيهًا للبيع.

أقل سعر درهم

وصل أقل سعر درهم إماراتي 14.3 جنيهًا للشراء و 14.62 جنيهًا للبيع في بنك الكويت الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر درهم إماراتي 14.38 جنيهًا للشراء و 14.48 جنيهًا للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، العربي الإفريقي الدولي".

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 14.41 جنيهًأ للشراء و 14.47 جنيهًا للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، ميد بنك، الإسكندرية".

سعر الدرهم في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في أغلب البنوك 14.43 جنيهًأ للشراء و 14.47 جنيهًا للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، أبوظبي الأول، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس، التجاري الدولي CIB،البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي، البركة، المصري لتنمية الصادرات".

أعلي سعر درهم

بلغ أعلي سعر درهم إماراتي 14.46 جنيهًا للشراء و 14.48 جنيهًا للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي".

وصل ثاني أعلي سعر درهم إماراتي 14.44 جنيهًا للشراء و 14.48 جنيهًأ للبيع في بنوك " مصر، المصري الخليجي،، التعمير والإسكان، نكست".