الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأحد

أسعار الريال السعودي
علياء فوزى

استقرت أسعار الريال السعودي في مصر مستهل تعاملات الأسبوع، وهي أكثر العملات العربية طلبا في مصر خاصة خلال موسم الحج ومواسم العمرة.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الريال السعودي  اليوم الأحد 12 أبريل 2026 مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأحد12-4-2026 نحو:

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي اليوم الأحد 12-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.15 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد 12-4-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.13 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 12-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.12 جنيه.

سعر البيع: 14.15 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  اليوم الأحد 12-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.12 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان  اليوم الأحد 12-4-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.12 جنيه.

سعر البيع: 14.17 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي  اليوم الأحد 12-4-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.10 جنيه.

سعر البيع: 14.17 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر  اليوم الأحد 12-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.10 جنيه.

سعر البيع: 14.17 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة اليوم الأحد 12-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.10 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي  اليوم الأحد 12-4-2026 عند :

سعر الشراء: 14.09 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الأحد 12-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.07 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية  اليوم الأحد 12-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.05 جنيه.

سعر البيع: 14.15 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأحد 12-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.05 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد  اليوم الأحد 12-4-2026 لنحو:

سعر الشراء: 13.69 جنيه.

سعر البيع: 14.18 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 12-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.14جنيه.

سعر البيع: 14.18 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

14.15جنيه.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأحد

14.15 جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي  اليوم الأحد

14.11 جنيه.

اليوم إجازة 

وأعلن البنك المركزي تعطيل العمل في الجهاز المصرفي يومي الأحد واثنين .

وفقًا لقرر البنك المركزي من تعطل العمل في البنوك البالغ عددها 36 بنكًا اعتبارا من اليوم الأحد بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وستعود لعملها بمختلف الفروع البنكية على مستوى الجمهورية اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء. 

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
تحضير الرنجة بالطحينة
