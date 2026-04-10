بعد تراجع الدولار.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى جانب أسعار العملات الأجنبية والعربية، في ظل التحركات التي يشهدها سوق الصرف، خاصة بعد تراجع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 14.14 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك نكست

وصل سعر الريال السعودي في بنك نكست إلى نحو 14.13 جنيه للشراء و14.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 14.11 جنيه للشراء و14.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 14.12 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 14.14 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 14.12 جنيه للشراء و14.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

متوسط أسعار العملات وفقا للبنك المركزي المصري

دولار أمريكي:

شراء 53.0826 جنيه

بيع 53.1826 جنيه

يورو:

شراء 62.0004 جنيه

بيع 62.1226 جنيه

جنيه إسترليني:

شراء 71.1890 جنيه

بيع 71.3391 جنيه

فرنك سويسري:

شراء 67.1082 جنيه

بيع 67.2516 جنيه

100 ين ياباني:

شراء 33.3706 جنيه

بيع 33.4355 جنيه

ريال سعودي:

شراء 14.1448 جنيه

بيع 14.1729 جنيه

دينار كويتي:

شراء 173.1612 جنيه

بيع 173.5440 جنيه

درهم إماراتي:

شراء 14.4505 جنيه

بيع 14.4837 جنيه

اليوان الصيني:

شراء 7.7645 جنيه

بيع 7.7800 جنيه

أسعار العملات البنك الاهلي المصري

دولار أمريكي:

شراء 53.09 جنيه

بيع 53.19 جنيه

يورو:

شراء 61.8552 جنيه

بيع 62.1738 جنيه

جنيه إسترليني:

شراء 71.045 جنيه

بيع 71.4342 جنيه

دولار كندي:

شراء 38.3045 جنيه

بيع 38.4487 جنيه

فرنك سويسري:

شراء 67.0244 جنيه

بيع 67.3121 جنيه

100 ين ياباني:

شراء 33.3669 جنيه

بيع 33.5626 جنيه

دولار أسترالي:

شراء 37.2851 جنيه

بيع 37.4936 جنيه

دينار كويتي:

شراء 170.133 جنيه

بيع 173.5683 جنيه

ريال سعودي:

شراء 14.1047 جنيه

بيع 14.1746 جنيه

درهم إماراتي:

شراء 14.4404 جنيه

بيع 14.4817 جنيه

دينار بحريني:

شراء 138.6415 جنيه

بيع 141.0688 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

ريال عماني:

شراء 135.8322 جنيه

بيع 138.1666 جنيه

ريال قطري:

شراء 13.4746 جنيه

بيع 14.5926 جنيه

دينار أردني:

شراء 74.0188 جنيه

بيع 75.1271 جنيه

اليوان الصيني:

شراء 7.7594 جنيه

بيع 7.7854 جنيه

وتعكس هذه التحركات حالة التغير المستمر في سوق الصرف، في ظل تأثر العملات بعوامل اقتصادية محلية وعالمية، ما يدفع المواطنين والمستثمرين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.