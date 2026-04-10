بعد تراجع الدولار.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى جانب أسعار العملات الأجنبية والعربية، في ظل التحركات التي يشهدها سوق الصرف، خاصة بعد تراجع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 14.14 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك نكست
وصل سعر الريال السعودي في بنك نكست إلى نحو 14.13 جنيه للشراء و14.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 14.11 جنيه للشراء و14.16 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 14.12 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 14.14 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 14.12 جنيه للشراء و14.14 جنيه للبيع.
متوسط أسعار العملات وفقا للبنك المركزي المصري
دولار أمريكي:
شراء 53.0826 جنيه
بيع 53.1826 جنيه
يورو:
شراء 62.0004 جنيه
بيع 62.1226 جنيه
جنيه إسترليني:
شراء 71.1890 جنيه
بيع 71.3391 جنيه
فرنك سويسري:
شراء 67.1082 جنيه
بيع 67.2516 جنيه
100 ين ياباني:
شراء 33.3706 جنيه
بيع 33.4355 جنيه
ريال سعودي:
شراء 14.1448 جنيه
بيع 14.1729 جنيه
دينار كويتي:
شراء 173.1612 جنيه
بيع 173.5440 جنيه
درهم إماراتي:
شراء 14.4505 جنيه
بيع 14.4837 جنيه
اليوان الصيني:
شراء 7.7645 جنيه
بيع 7.7800 جنيه
أسعار العملات البنك الاهلي المصري
دولار أمريكي:
شراء 53.09 جنيه
بيع 53.19 جنيه
يورو:
شراء 61.8552 جنيه
بيع 62.1738 جنيه
جنيه إسترليني:
شراء 71.045 جنيه
بيع 71.4342 جنيه
دولار كندي:
شراء 38.3045 جنيه
بيع 38.4487 جنيه
فرنك سويسري:
شراء 67.0244 جنيه
بيع 67.3121 جنيه
100 ين ياباني:
شراء 33.3669 جنيه
بيع 33.5626 جنيه
دولار أسترالي:
شراء 37.2851 جنيه
بيع 37.4936 جنيه
دينار كويتي:
شراء 170.133 جنيه
بيع 173.5683 جنيه
ريال سعودي:
شراء 14.1047 جنيه
بيع 14.1746 جنيه
درهم إماراتي:
شراء 14.4404 جنيه
بيع 14.4817 جنيه
دينار بحريني:
شراء 138.6415 جنيه
بيع 141.0688 جنيه
ريال عماني:
شراء 135.8322 جنيه
بيع 138.1666 جنيه
ريال قطري:
شراء 13.4746 جنيه
بيع 14.5926 جنيه
دينار أردني:
شراء 74.0188 جنيه
بيع 75.1271 جنيه
اليوان الصيني:
شراء 7.7594 جنيه
بيع 7.7854 جنيه
وتعكس هذه التحركات حالة التغير المستمر في سوق الصرف، في ظل تأثر العملات بعوامل اقتصادية محلية وعالمية، ما يدفع المواطنين والمستثمرين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.