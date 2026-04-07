ارتفاع طفيف للريال السعودي في 10 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أبريل

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الريال السعودي بشكل يومي، حيث يعد من أكثر العملات العربية انتشارا وطلبا في السوق المصرية، خاصة لارتباطه بمواسم الحج والعمرة، إلى جانب استخدامه في المعاملات التجارية والتحويلات بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وشهد سعر الريال السعودي حالة من الارتفاع الطفيف مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء 7 أبريل 2026، داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك بعد تحركات محدودة خلال الساعات الماضية.

أعلى وأقل سعر للريال السعودي اليوم

سجل أعلى سعر للبيع داخل البنوك عند 14.52 جنيه، فيما بلغ أقل سعر للبيع نحو 14.51 جنيه.

أما على مستوى الشراء، فقد سجل أعلى سعر 14.49 جنيه، بينما جاء أقل سعر عند 14.42 جنيه.

وفيما يلي سعر الريال السعودي داخل 10 بنوك وفقًا لآخر التحديثات:

QNB الأهلي

14.49 جنيه للشراء و14.52 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

14.49 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي بيريوس

14.49 جنيه للشراء و14.52 جنيه للبيع.

بنك HSBC

14.49 جنيه للشراء و14.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

14.48 جنيه للشراء و14.52 جنيه للبيع.

بنك مصر

14.45 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

14.45 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع.

بنك البركة

14.44 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

14.43 جنيه للشراء و14.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

14.42 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع.