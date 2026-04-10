سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في السوق المحلي

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 10-4-2026 بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك منذ أمس.

سعر الريال السعودي اليوم

وأظهر سعر الريال السعودي ثباتًأ من دون تغيير بمختلف التداولات على مستوى البنوك منذ آخر يوم عمل أمس الخميس .

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي 14.14 جنيها للشراء و 14.98 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر ريال سعودي 13.69 جنيهًا للشراء و 14.18 جنيهًأ للبيع في المصرف المتحد.

بلغ ثاني أقل سعر ريال سعودي 13.79 جنيهًا للشراء و 14.17 جنيهًأ للبيع في البنك العقاري المصري العربي، و أبوظبي التجاري.

وصل سعر الريال السعودي 13.8 جنيهًا للشراء و 13.17 جنيهًأ للبيع في بنك سايب.

وبلغ سعر الريال السعودي 14 جنيًها للشراء و 14.31 جنيها للبيع في بنوك الكويت الوطني والتنمية الصناعية.

متوسط سعر الريال السعودي

بلغ متوسط سعر الريال السعودي في معظم البنوك 14.06 جنيهًأ للشراء و 14.17 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، أبوظبي الأول"

وسجل سعر الريال السعودي 14.07 جنيها للشراء و 14.19 جنيهًا للبيع في بنوك " ميد بنك، كريدي أجريكول، قناة السويس، فيصل الاسلامي".

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 14.12 جنيهًأ للشراء و 14.17 جنيها للبيع في بنوك " التجار الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، البركة، المصري لتنمية الصادرات".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر ريال سعودي 14.15 جنيهًأ للشراء و 14.17 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، HSBC، نكست، بيت التمويل الكويتي".

وصل ثاني أعلي سعر ريال سعودي 14.13 جنيها للشراء و 14.18 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي.