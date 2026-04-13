ارتفاع النفط وتراجع الذهب عالميا

قفزت أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل اليوم الاثنين، في الوقت الذي تستعد فيه البحرية الأمريكية لفرض السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز، وهي خطوة قد تحد من صادرات النفط ​الإيرانية، بعد أن فشلت واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ارتفعت العقود الآجلة لخام ‌برنت بمقدار 6.71 دولار، أو 7.05 %إلى 101.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:04 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت على انخفاض 0.75 % يوم الجمعة الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وقلص سعر الذهب في العقود الفورية خسائره ليسجل نحو 4733 دولاراً للأونصة الآن مقارنة بـ 4643 دولارا بداية التداولات.