الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صندوق النقد: تراجع الأسعار العالمية إلى مستويات ما قبل الحرب سيستغرق وقتا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
أ ش أ

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم /الاثنين/، أن أسعار السلع العالمية ستستغرق وقتا طويلا قبل العودة إلى مستوياتها السابقة التي سبقت اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، مشيرة إلى أن هذا التراجع البطيء سيستمر حتى في حال صمود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت جورجييفا- في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية قبيل انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين - إن العودة للمستويات السابقة ستستغرق وقتا أطول لا سيما في المناطق التي تشهد اضطرابات حادة، مشددة على ضرورة الانتباه لعدم تماثل آثار هذه الصدمة الاقتصادية عالميا.

وتنطلق في وقت لاحق من اليوم في واشنطن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من التوتر المتصاعد بفعل تداعيات حرب إيران، التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

ويأتي الاجتماع وسط مخاوف متزايدة من استمرار ارتفاع أسعار النفط والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية، إلى جانب تباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يجعل من نقاشات هذا العام أكثر حساسية وترقبا من أي وقت مضى.
وكشفت مديرة صندوق النقد عن اعتزام الصندوق خفض توقعاته للنمو العالمي نتيجة التداعيات المباشرة للحرب في إيران، موضحة أن حجم هذا الخفض سيتحدد بناء على عاملين أساسيين هما مدة الأزمة والسرعة التي يمكن بها استعادة مستويات الإنتاج لما كانت عليه قبل الحرب.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض حصار بحري كامل على مضيق هرمز الاستراتيجي، متوعدا بالرد على أي مقاومة إيرانية في هذا الصدد.

وجاءت تهديدات ترامب عقب إخفاق المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران في باكستان في التوصل إلى اتفاق نهائي، مما أثار شكوكا دولية واسعة حول استدامة وقف إطلاق النار الذي أُعلن الأسبوع الماضي، وفرص التوصل إلى إنهاء دائم للصراع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النائب محمود طاهر

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

أرشيفية

العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

أرشيفية

سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع

أسعار الذهب

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتسريع قوانين الأسرة خطوة لحماية الكيان الأسري

قطارات السكة الحديد

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة القطارات من غير الأماكن المخصصة لذلك

النائب محمود طاهر

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

بعد الضجة التي أثارتها.. نيسان تؤجل طرح نيسمو الجديدة

نيسان Z نيسمو
نيسان Z نيسمو
نيسان Z نيسمو

مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من خطأ قاتل

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورا

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد