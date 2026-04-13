توم واريك: وقف الضربات الجوية مرتبط باستجابة إيران للمقترحات الأمريكية
بريطانيا يرفض الانضمام إلى حصار ترامب لمضيق هرمز مع توقعات بارتفاع أسعار النفط
انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين
تيسيرًا على المستثمرين.. وزير الصناعة يعيد تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تحسين كفاءة الاستثمارات وتطوير آليات التمويل لدعم الاقتصاد
صندوق النقد: تراجع الأسعار العالمية إلى مستويات ما قبل الحرب سيستغرق وقتا
خبير لوائح: ليس من حق سيد عبدالحفيظ حضور جلسة استماع حكام الفيديو
أيقونة البهجة.. ناقد فني يكشف أبرز محطات إسعاد يونس الفنية
المتطرف سموتريتش يدعو للعدوان عن إيران وإنهاء قدراتها النووية
يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
ناصر عباس: اسمي جاء ضمن خطاب تفويض من الأهلي لحضور جلسة استماع حكام الفار
الأعلى للآثار: ترميم مقابر الخوخة بالأقصر ضمن استراتيجية الحفاظ على التراث للأجيال القادمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تيسيرًا على المستثمرين.. وزير الصناعة يعيد تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية

خالد هاشم
خالد هاشم
ولاء عبد الكريم

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين وتنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة. ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

وأوضح الوزير أن القرار ينص على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء بعض الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المنظمة، والتي تندرج ضمن الأنشطة الواردة بالملحق رقم (1) المرفق بالقرار. كما يستثني القرار بعض الأنشطة الصناعية التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج الحيز العمراني، شريطة الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد هاشم أن القرار يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال زيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية داخل مبانٍ منفصلة بالأحوزة العمرانية والكتل السكنية، حيث ارتفع عددها من 17 نشاطًا في السابق إلى 65 نشاطًا صناعيًا، لافتًا إلى أن هذه الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة، ما يسمح بإقامتها وفق ضوابط محددة تضمن سلامة البيئة والمجتمع.
ونص القرار كذلك على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل تطبيق أحكام القرار، مع السماح لهذه المنشآت بالتوسع في النشاط القائم أو إضافة أنشطة أخرى مسموح بها داخل حدود المنشأة، بشرط استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي. كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام القرار الجديد، فيما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ القرار، إلى جانب مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة به بصفة دورية ورفعها لوزير الصناعة.

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

هل الميت يُعذَّب في قبره إذا كان عليه ديون؟.. أمين الإفتاء يجيب

العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

بعد واقعة فتاة إسكندرية..نيللى كريم تعيد مشهد «فاتن أمل حربي»

سبب شفائي من الاكتئاب..وئام مجدي تستعيد ذكرياتها مع جدتها الراحلة

ريم سامي تلفت الأنظار رفقة زوجها على متن يخت

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورا

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا

بشرى سارة.. تسلا تخطط لإنتاج سيارة كهربائية بأرخص سعر

بعد اختراق 100 ألف سيارة.. تسلا تتخذ قرارا صارما

شم النسيم.. خطوات بسيطة لتنظيف البصل الأخضر والخس تحميك من التسمم فورا

فى شم النسيم.. خطوات بسيطة لتنظيف البصل الأخضر والخس تحميك من التسمم فورًا
فى شم النسيم.. خطوات بسيطة لتنظيف البصل الأخضر والخس تحميك من التسمم فورًا
فى شم النسيم.. خطوات بسيطة لتنظيف البصل الأخضر والخس تحميك من التسمم فورًا

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

