إلهام أبو الفتح
رياضة

محمد صلاح بين الكبار.. إنجاز جديد في البريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول ضمن قائمة مميزة تضم أفضل اللاعبين من حيث معدل التمريرات الحاسمة في المباراة الواحدة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز خلال القرن الحادي والعشرين ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الحافلة.

محمد صلاح في المركز التاسع 

وجاء صلاح في المركز التاسع بالقائمة بعدما قدم 93 تمريرة حاسمة خلال 324 مباراة خاضها في المسابقة بقميصي ليفربول وتشيلسي بمعدل بلغ 0.29 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة ما يعكس استمراريته وتأثيره الكبير ليس فقط على مستوى التسجيل بل أيضا في صناعة اللعب.

دي بروين يتصدر القائمة 

وتصدر القائمة النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي السابق، بعدما صنع 119 هدفًا خلال 288 مباراة مع تشيلسي ومانشستر سيتي، بمعدل 0.41 تمريرة حاسمة في المباراة، ليؤكد مكانته كأحد أفضل صناع اللعب في تاريخ المسابقة.

وجاء الفرنسي ديميتري باييه في المركز الثاني بمعدل 0.38 تمريرة حاسمة خلال فترته مع وست هام يونايتد، بينما حل الفرنسي الشاب ريان شرقي، لاعب مانشستر سيتي في المركز الثالث بمعدل 0.32 بعد صناعته 8 أهداف خلال 25 مباراة.

ويؤكد تواجد محمد صلاح في هذه القائمة المرموقة مكانته كأحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي في العصر الحديث حيث يواصل تقديم مستويات مميزة تجمع بين القدرة التهديفية العالية والمساهمة الفعالة في صناعة الأهداف ليظل أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في نجاحات الفرق التي لعب لها.

صلاح يستعيد نغمة الأهداف 

واستعاد محمد صلاح نغمة التهديف مع ليفربول ليؤكد مجددا أن اسمه لا يمحى من صفحات المجد فى الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفا فى فوز ليفربول على فولهام بهدفين دون مقابل في ليلة كروية خاصة على ملعب «آنفيلد» ليعزز من حظوظ ليفربول في التأهل للنسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وضاعف محمد صلاح النتيجة فى الدقيقة 40 بتسديدةٍ مباشرةٍ ‌بيسراه نحو ⁠الزاوية البعيدة. ولوَّح ⁠النجم المصري، البالغ 33 عامًا، بشعار ليفربول على قميصه للجماهير فى إشارة مؤثرة مع اقتراب رحيله عن «آنفيلد» بنهاية الموسم بعد تسعة أعوام حافلة.

وكان محمد صلاح قد ابتعد عن التسجيل محليًا منذ مواجهته أمام وولفرهامبتون واندررز في الثالث من مارس الماضي قبل أن يمر بسلسلة من المباريات دون أهداف أبرزها التعادل أمام توتنهام هوتسبير ثم الغياب عن لقاء برايتون بسبب الإصابة، وهي الإصابة التي حرمته أيضًا من الانضمام إلى منتخب مصر خلال معسكر مارس.

ورغم هذه الظروف، واصل النجم المصري كتابة التاريخ بعدما وصل إلى 250 مساهمة تهديفية في البريميرليج دون احتساب ركلات الجزاء بواقع 157 هدفًا و93 تمريرة حاسمة.

هذا الرقم يضعه ضمن قائمة أساطير الدوري إلى جانب أسماء خالدة مثل واين روني وريان جيجز وآلان شيرر وآندي كول وهو إنجاز يعكس مدى استمراريته وتأثيره الكبير في أقوى دوريات العالم.

ويأتي واين روني مهاجم مانشستر يونايتد الساب في الصدارة برصيد 288 مساهمة وخلفه ريان جيجز زميله السابق برصيد 269 مساهمة وفي المركز الثالث آلان شيرر مهاجم نيوكاسل السابق برصيد 268 مساهمة، وفي المركز الرابع آندي كول مهاجم مانشستر يونايتد السابق برصيد 258 مساهمة وفي المركز الخامس محمد صلاح لاعب ليفربول بعد أن ساهم في 157 هدف وصنع 93 تمريرة حاسمة، بإجمالي 250 هدفًا.

كما رفع محمد صلاح رصيده إلى 108 أهداف على ملعب «أنفيلد» ليقترب من رقم تييري هنري التاريخي، الذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا في ملعب واحد بالدوري الإنجليزي ما يبرز القيمة الاستثنائية للنجم المصري داخل معقل ليفربول.

محمد صلاح ليفربول دي بروين أفضل اللاعبين الدوري الإنجليزي

