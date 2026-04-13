دا كلام الدكاترة | تطور مفاجئ في حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية .. خاص

كشف نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا حدوث تحسن ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ما أدخل الطمأنينة إلى قلوب محبيه وجمهوره في مصر والوطن العربي.



وأوضح نجل الفنان، في تصريحات لموقع صدى البلد ، أن الحالة الصحية لوالده شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث أصبح يتحدث بشكل طبيعي مع أفراد الأسرة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على استجابته للعلاج.



وأضاف أن الأسرة كانت تتابع حالته لحظة بلحظة، مع الالتزام الكامل بتعليمات الأطباء، مشيرًا إلى أن الدعم النفسي والمعنوي الذي تلقاه من جمهوره ومحبيه كان له دور مهم في تحسن حالته، إلى جانب الرعاية الطبية المستمرة.



واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل من سأل عن والده وحرص على الدعاء له، متمنيًا له الشفاء العاجل واستعادة عافيته بشكل كامل، ليعود إلى حياته الطبيعية وبين أسرته وجمهوره الذي يقدره ويكن له كل الحب والاحترام.



ويُعد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر، حيث قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال المميزة في السينما والتليفزيون والمسرح، وترك بصمة كبيرة لدى الجمهور بأدواره المتنوعة وصوته المميز الذي أثرى به أيضًا عالم الدوبلاج.