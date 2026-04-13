تواصل تدفق شحنات الترانزيت من الرورو بميناء دمياط إلى الخليج | صور

ميناء دمياط
ميناء دمياط
حمادة خطاب

امتدادا لنجاح خدمة الترانزيت غير المباشر التي أطلقها ميناء دمياط عبر خط “الرورو” الرابط مع ميناء تريستا الإيطالي ، واصل الميناء استقبال الشحنات الأوروبية المتجهة إلى أسواق دول الخليج ، بما يعكس انتظام التشغيل  للاستفادة من هذا المسار اللوجستي الحيوي.

استقبل الميناء عدد 16 تريلا محملة بنحو 295 طنًا من البضائع المتنوعة تضمنت مواد غذائية ومواد طلاء ، وذلك ضمن منظومة الترانزيت غير المباشر عبر الخط الملاحي المشار إليه ، حيث تم التعامل معها وفق منظومة تشغيل متكاملة، تمهيدًا لإعادة شحنها بريا إلى ميناء سفاجا ثم استمرار إبحارها إلى كلٍ من الإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر.

وقد جرى تنفيذ كافة الإجراءات التشغيلية والجمركية بكفاءة عالية بعد تقديم هيئة ميناء دمياط كافة التسهيلات اللازمة ، في ضوء توجيهات السيد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالتنسيق الكامل بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة بان مارين  المشغل لخط الرورو  إلى جانب الإدارة العامة للترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك دمياط ، وكافة الجهات المعنية ، بما أسهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، استنادًا إلى منظومة رقمية متطورة تدعم كفاءة الأداء وتكامل البيانات .

ويعكس استمرار استقبال هذه النوعية من الشحنات نجاح الخدمة الجديدة التى يقدمها الميناء في مجال الترانزيت غير المباشر عبر خط الرورو الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي، خاصة في ظل ما يوفره من مزايا تنافسية تشمل تقليص زمن الرحلات وخفض تكاليف النقل، فضلًا عن الاستفادة من التيسيرات الجمركية المقررة، وفي مقدمتها إعفاء شحنات الترانزيت غير المباشر المتجهة إلى دول الخليج من التسجيل المسبق بمنظومة ACI .

ويؤكد هذا النجاح المتواصل قدرة ميناء دمياط على ترسيخ موقعه كمحور لوجستي إقليمي فعال، وتعظيم الاستفادة من خط “الرورو” كأحد المسارات الواعدة لربط التجارة بين أوروبا ودول الخليج عبر ميناء دمياط ، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز حركة الترانزيت وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والتجارة الدولية.

ميناء دمياط تريستا الإيطالي الخليج

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

أرشيفية

كوبا تتوعد: حرب عصابات ومقاومة شرسة لأي هجوم أمريكي

المؤتمر العلمي السنوي لأكاديمية الشرطة

أمين المجلس الأعلى للجامعات يشارك في المؤتمر العلمي السنوي لأكاديمية الشرطة

أكاديمية البحث العلمي

البحث العلمي تعلن عن عقد ويبينار دولي حول النشر العلمي وتعزيز تأثير البحوث الإفريقية

البابا تواضروس والآباء الرهبان

البابا تواضروس يشارك رهبان وادي النطرون احتفالات شم النسيم | صور

هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل.. خطوات سحرية في دقائق

أندرس دانييلسن لي من مهرجان إسطنبول: التمثيل بحثًا في هشاشة الإنسان

شم النسيم بدون مخاطر.. الرنجة والفسيخ تتحول لسم قاتل بسبب أخطاء شائعة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

