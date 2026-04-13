الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة الطاقة: مصر تمتلك مقومات للتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
ولاء عبد الكريم

أكد  مصعب عبد الرؤوف، عضو شعبة الطاقة بالغرفة التجارية، أن مصر تمتلك مقومات قوية للتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بفضل ارتفاع معدلات سطوع الشمس وتوافر ظروف مناخية مناسبة تشمل درجات حرارة وسرعات رياح ملائمة، ما يتيح فرصًا كبيرة لزيادة الإنتاج مع خفض تكاليف التشغيل.

وأوضح أن تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية لا يقتصر على التوليد فقط، بل يمتد إلى رفع كفاءة استهلاك الكهرباء من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، خاصة أنظمة الإضاءة، مشيرًا إلى أن التحول إلى كشافات عالية الكفاءة يمكن أن يحقق وفورات كبيرة، حيث يمكن خفض الاستهلاك من 200 وات إلى 100 وات مع الحفاظ على مستوى إضاءة مرتفع يصل إلى نحو 20 ألف لاكس، بما يعكس معادلة “إنتاج أعلى باستهلاك أقل”.

وأضاف أن هناك فرصًا لتطبيق حلول تكنولوجية بسيطة في القطاع الصناعي، مثل تشغيل بعض المحركات التي تعمل نهارًا باستخدام التيار المستمر (DC) مباشرة من الألواح الشمسية، بما يقلل الفاقد الناتج عن تحويل التيار ويعزز كفاءة التشغيل، مع أهمية الاستفادة من خبرات المتخصصين في صناعة الأجهزة الكهربائية لتطوير هذه التطبيقات.

وأشار إلى إمكانية التوسع مستقبلًا في استخدام أجهزة منزلية تعمل بالتيار المستمر، مثل التكييفات والثلاجات، بحيث تعتمد على الألواح الشمسية نهارًا والبطاريات ليلًا، دون الحاجة إلى استخدام محولات تيار (Inverter)، وهو ما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين كفاءة الطاقة.

وشدد عبد الرؤوف على أن المصانع، التي تعمل غالبًا خلال ساعات النهار، تمثل فرصة مثالية للاستفادة من الطاقة الشمسية، داعيًا إلى تركيب الألواح لتغطية جزء كبير من الاستهلاك وتحقيق وفورات مالية على المدى القصير والطويل، بالتوازي مع تحديث أنظمة الإضاءة والتكييف إلى نماذج أكثر كفاءة.

كما دعا إلى التوسع في استخدام كشافات إضاءة ذات كفاءة ضوئية تتجاوز 190 لاكس لكل وات، خاصة في المكاتب والمنشآت، لما لها من دور كبير في خفض استهلاك الكهرباء.

وفيما يتعلق بالقطاع السكني، أكد أن تركيب الألواح الشمسية في الوحدات السكنية، خاصة في المدن الجديدة، يمثل “واجبًا وطنيًا” لتقليل الاعتماد على استيراد الغاز، لافتًا إلى أن تركيب أنظمة بقدرة 20 كيلووات لنحو 500 ألف وحدة سكنية يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في مزيج الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

