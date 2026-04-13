أسعار البيض في شم النسيم.. اعرف وصل كام في الأسواق



أكد حازم المنوفي، عضو شعبة السلع الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن أسعار البيض يشهد حالة من الاستقرار النسبي مع حلول موسم شم النسيم، في ظل توافر المعروض وهدوء حركة الطلب، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار دون تحركات حادة خلال الفترة الحالية.



وأوضح المنوفي في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن "بمناسبة موسم شم النسيم، تشهد أسعار البيض استقرارًا ملحوظًا في السوق، حيث تتراوح الأسعار للمستهلك بين 145 و155 جنيهًا للكرتونة، مع فروق بسيطة تتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا حسب المناطق وقربها أو بعدها عن المزارع، وذلك مع توافر المعروض وتلبية احتياجات الطلب خلال هذه الفترة."

وأشار إلى أن أسعار البيض الأبيض تسجل حاليًا ما بين 145 و155 جنيهًا للكرتونة، بينما يتراوح سعر البيض الأحمر بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة، في حين يصل سعر البيض البلدي إلى مستويات تتراوح بين 155 و170 جنيهًا للكرتونة، مع اختلافات بسيطة من سوق لآخر وفق تكاليف النقل والتوزيع.

وأضاف أن هذا التفاوت المحدود في الأسعار يعود إلى اختلاف حلقات التداول بين المزارع والأسواق، إلى جانب تكاليف النقل وهوامش الربح، إلا أن السوق بشكل عام يشهد حالة من التوازن والاستقرار النسبي.

ولفت إلى أن وفرة الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية لعبت دورًا رئيسيًا في الحد من أي زيادات سعرية، مؤكدًا أن السوق قادر على تلبية احتياجات المستهلكين خلال موسم شم النسيم دون ضغوط كبيرة على الأسعار.