"بيتكوين" تهبط إلى 71 ألف دولار بعد فشل محادثات إسلام آباد وفرض حصار "هرمز"

سجلت العملة الرقمية "بيتكوين" تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتتداول قرب مستوى 71 ألف دولار، في ظل ردود فعل سريعة من الأسواق العالمية عقب إعلان البيت الأبيض فرض حصار بحري شامل، إثر تعثر المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد وفشلها في التوصل إلى تسوية تخفف حدة التوترات.

وتراجعت "بيتكوين" بنحو 1%، لتسجل حوالي 71,006 دولارات، بعد أن لامست أدنى مستوياتها خلال الجلسة عند 70,617 دولارا، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وجاء هذا الهبوط متزامنا مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أكد فيها بدء تنفيذ إجراءات الحصار بشكل فوري، مشيرا إلى انهيار الجهود الدبلوماسية التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتي لم تنجح في تقريب وجهات النظر بسبب خلافات جوهرية حول ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني ورفض طهران تفكيك برنامجها النووي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، امتدت تداعيات التوترات إلى أسواق الطاقة، حيث قفزت أسعار النفط بنحو 10% لتلامس مستوى 105 دولارات للبرميل مع افتتاح تداولات العقود الآجلة، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات الرقمية.

وتزايدت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، في ظل تقارير تتحدث عن استخدام ألغام بحرية وفرض رسوم عبور غير قانونية، يقال إن بعضها طُلب سداده بعملة "بتكوين".

في المقابل، شدد الرئيس الأمريكي على رفضه لهذه الممارسات، واصفا إياها بـ"الابتزاز العالمي"، ومعلنا منح القوات البحرية تفويضا باعتراض السفن وتدمير الألغام في الممرات الملاحية الدولية.

ورغم تمكن العملة المشفرة من تقليص خسائرها والتداول مجددا فوق مستوى 71 ألف دولار، فإن محللين يحذرون من استمرار التقلبات الحادة، مشيرين إلى أن كسر مستوى الدعم عند 68 ألف دولار قد يفتح الباب أمام موجة تصحيح أعمق، قد تدفع الأسعار نحو 62 ألف دولار.