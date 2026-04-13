بيان عاجل أمام النواب بشأن حظر مرور سيارات النقل داخل القاهرة والجيزة
طقس شم النسيم.. أجواء ربيعية مستقرة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة
الليمون والفلفل بـ35 جنيهًا.. أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم
أجندة عامرة.. اليماحي في إسطنبول للمشاركة باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
تراجع أسعار الذهب والبلاتين بعد تصريحات ترامب حول مضيق هرمز.. هل يستمر الهبوط؟
فيدان: اتفاق وقف إطلاق النار شمل لبنان.. ونتنياهو خرب الأمر كعادته
ضربة للعشوائية.. إلغاء قرار 2025 وضوابط جديدة للتراخيص الصناعية داخل المناطق السكنية
اللعبة 5 الحلقة 2.. شرط مي كساب للمشاركة في فريق هشام ماجد
في شم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة
"القومي للبحوث الفلكية": هزة أرضية بمدينة أنطاليا التركية بقوة 4.7 درجة
الاحتلال يزعم تطويق بنت جبيل وشن هجوم عليها بالكوماندوز.. وحزب الله يضرب بالمسيرات
بريطانيا ترفض الانضمام إلى حصار ترامب لمضيق هرمز مع توقعات بارتفاع أسعار النفط
"بيتكوين" تهبط إلى 71 ألف دولار بعد فشل محادثات إسلام آباد وفرض حصار "هرمز"

أ ش أ

سجلت العملة الرقمية "بيتكوين" تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتتداول قرب مستوى 71 ألف دولار، في ظل ردود فعل سريعة من الأسواق العالمية عقب إعلان البيت الأبيض فرض حصار بحري شامل، إثر تعثر المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد وفشلها في التوصل إلى تسوية تخفف حدة التوترات.

وتراجعت "بيتكوين" بنحو 1%، لتسجل حوالي 71,006 دولارات، بعد أن لامست أدنى مستوياتها خلال الجلسة عند 70,617 دولارا، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وجاء هذا الهبوط متزامنا مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أكد فيها بدء تنفيذ إجراءات الحصار بشكل فوري، مشيرا إلى انهيار الجهود الدبلوماسية التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتي لم تنجح في تقريب وجهات النظر بسبب خلافات جوهرية حول ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني ورفض طهران تفكيك برنامجها النووي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، امتدت تداعيات التوترات إلى أسواق الطاقة، حيث قفزت أسعار النفط بنحو 10% لتلامس مستوى 105 دولارات للبرميل مع افتتاح تداولات العقود الآجلة، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات الرقمية.

وتزايدت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، في ظل تقارير تتحدث عن استخدام ألغام بحرية وفرض رسوم عبور غير قانونية، يقال إن بعضها طُلب سداده بعملة "بتكوين".

في المقابل، شدد الرئيس الأمريكي على رفضه لهذه الممارسات، واصفا إياها بـ"الابتزاز العالمي"، ومعلنا منح القوات البحرية تفويضا باعتراض السفن وتدمير الألغام في الممرات الملاحية الدولية.

ورغم تمكن العملة المشفرة من تقليص خسائرها والتداول مجددا فوق مستوى 71 ألف دولار، فإن محللين يحذرون من استمرار التقلبات الحادة، مشيرين إلى أن كسر مستوى الدعم عند 68 ألف دولار قد يفتح الباب أمام موجة تصحيح أعمق، قد تدفع الأسعار نحو 62 ألف دولار.

العملة الرقمية بيتكوين تراجعا ملحوظا الأسواق العالمية البيت الأبيض

النائب محمود طاهر

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

أرشيفية

العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

أرشيفية

سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع

أسعار الذهب

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

الرئيس السيسي

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتسريع قوانين الأسرة خطوة لحماية الكيان الأسري

قطارات السكة الحديد

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة القطارات من غير الأماكن المخصصة لذلك

النائب محمود طاهر

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

بعد الضجة التي أثارتها.. نيسان تؤجل طرح نيسمو الجديدة

نيسان Z نيسمو
نيسان Z نيسمو
نيسان Z نيسمو

مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من خطأ قاتل

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورا

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد