معرض "عالمي" بدار الأوبرا للفنان خوسيه موريلو

تستضيف دار الأوبرا المصرية معرضاً بعنوان «عالمى» للفنان خوسيه موريلو، بالتعاون مع سفارة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة، الخميس 16 أبريل، ويستمر حتى الأربعاء 22 أبريل، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، 6:30 مساءًا.

يضم المعرض 22 لوحة وعدد من الوسائد المطرزة تستعرض قصصًا من الحياة اليومية والثقافة الشعبية مع لمسة حالمة خيالية منها تصوير الحياة الريفية واليومية، الطقوس الدينية والسحرية الشعبية، المشاهد العائلية والاجتماعية الدافئة وغيرها وتنتمى إلى مدرسة فن النايف أو الفن البدائى والذى تتميز خصائصه بالبساطة والتلقائية التعبيرية دون الإلتزام بالقواعد الأكاديمية التقليدية للمنظور أو التشريح الدقيق إلى جانب الألوان الزاهية والمشرقة وتسطيح الشكل وغياب التسلسل الهرمى.

يشار إن خوسيه موريلو أحد أبرز رواد الفن الساذج فى جمهورية الدومينيكان، أظهر شغفا كبيرا بالفنون البصرية وبدأ التدريب منذ صغره حيث صقل قدراته التقنية وحسه الفنى، تتميز أعماله بالقدرة على التعبير عن الروح الثقافية لمنطقة البحر الكاريبى، والاحتفاء بالهوية الثقافية لبلاده والارتباط العميق بالتقاليد الروحانية والحياة اليومية، قدم العديد من المعارض الفردية وشارك فى الكثير من المعارض الجماعية وحصل على جوائز وتكريمات عالمية.