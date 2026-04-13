الجو ربيع.. حدائق نمرة 6 بالإسماعيلية قبلة الزوار في احتفالات شم النسيم

تعتبر حدائق نمرة ٦، من أشهر الحدائق بمحافظة الإسماعيلية، لاحتوائها على أشجار ونباتات نادرة مثل أشجار التين البنغالي، فهى مصدر جذب للمواطنين لقضاء أوقات مميزة، خاصة بعد الإصلاحات التى شهدتها شوارع وميادين المحافظة خلال الفترة الماضية.

وتقع حدائق نمرة 6 مع امتداد شارع محمد علي وحتى معدية نمرة 6 المطلة علي قناة السويس.



الاسم الرسمي للطريق هو" شارع عبد المنعم رياض" وينتهي في نقطة استشهاد الفريق عبد المنعم رياض حيث وضع بها ميدان صغير يحمل تمثالا له، ويصل الطريق بحدائق "الملاحة " حيث تنتشر أشجار الجازورينا، والنخيل الملوكي.

حيث اعتاد أهالي الإسماعيلية وزائريها من المحافظات المجاورة على قضاء أيام الربيع واحتفالات شم النسيم في الحدائق والمتنزهات المفتوحة في حدائق نمرة ٦، طوال السنوات الماضية.

ويقع كورنيش نمرة 6، على امتداد الواجهة البحرية لبحيرة التمساح، ويتميز بالخضراء والحدائق، وأصبح الكورنيش الوجهة المفضلة لهواة رياضة الركض وكرة القدم ومكانًا مناسبا لقضاء نزهة سريعة في أيام العطل والمناسبات، كذلك ممارسة الصيد.

«الجو ربيع قفلي على كل المواضيع»، هذا هو الشعار الذي ترفعه العائلات خلال احتفالات شم النسيم واستقبال فصل الربيع ، بالإضافة إلي أنها تعد فسحة مجانية للأسر الاسمعلاوية في نهاية كل أسبوع وخلال عطلة الجمعة هروبا من الموجة الحارة خلال فصل الصيف وضغوضات الحياة، حيث تتجمع العائلات بحدائق نمرة ٦ في أجواء صيفية رائعة، تشوي علي الفحم أصناف عديدة وسط ضحكات ولهو الاطفال.

يقول عبد الله أحمد، " الأماكن المفتوحة في الحدائق أصبحت قليلة لذلك أصبحت منطقة نمرة 6 هي افضل الوجهات للنزهات الخفيفة، وخاصة أنها لا تكلف سوي ما نجلبه من طعام، ولا ندفع رسوم دخول لأندية .

وتقول حسناء الفيومي، ربة منزل، إنها اعتادت بصحبة عائلتها علي زيارة حدائق نمرة ٦ للاستمتاع، هروبا من الموجة الحارة وسط المناظر الخلابة والمساحات الخضراء، حيث يقوموا بإعداد تتبيلات المشاوي ويقومون بطهيها وتناولها كل أسبوع في المكان المفضل لديهم.

ويقول محمد زين الدين من بورسعيد، إنه حضر مع أسرته، لقضاء وقت لطيف وسط الهدوء الذي تتميز به حدائق نمرة ٦، مشيرا إلى أنها من أكثر الأماكن المحببة إليه حيث كان يقضي طفولته وقت عمل والده بهيئة قناة السويس.

وتتميز حدائق نمرة ٦ بوجود مبني الإرشاد المميز لهيئة قناة السويس.