الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنشطة ترفيهية في شم النسيم.. إقبال كبير على فعاليات الشباب والرياضة بالقناطر الخيرية

جانب من الأنشطة
جانب من الأنشطة
إبراهيم الهواري

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، سلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والفنية، التي أقيمت بالحدائق العامة بمدينة القناطر الخيرية، إلى جانب مراكز الشباب بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، وذلك وسط أجواء احتفالية مبهجة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين والأسر.


وتأتي هذه الاحتفالات تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، في إطار حرص الدولة على توفير متنفس ترفيهي آمن ومجاني للمواطنين، وتعزيز دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة.

الأنشطة الترفيهية 

وتنوعت فعاليات الاحتفال لتشمل العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية، حيث تم تنظيم ورش رسم على الوجه للأطفال، إلى جانب مسابقات رياضية وعروض فنية متميزة، وأنشطة ترفيهية جذبت الأطفال والشباب، فضلًا عن توزيع الهدايا والجوائز على المشاركين، بهدف إدخال البهجة والسرور على الأسر المصرية، وتشجيعهم على قضاء أوقات ممتعة داخل مراكز الشباب والحدائق العامة.
وفي هذا السياق، أجرى الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة، جولة تفقدية داخل ركن وزارة الشباب والرياضة بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية، لمتابعة سير الفعاليات والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورافقهم خلال الجولة الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام للرياضة، وأحمد سليمان مدير إدارة شباب القناطر، ودعاء نبيه مدير إدارة شباب قليوب، وأحمد الزهار مدير إدارة شباب شبرا الخيمة، حيث أشادوا جميعًا بحسن التنظيم والإقبال الجماهيري الكبير على الأنشطة.
وفي ختام الزيارة، تم توزيع الهدايا والجوائز على المترددين على ركن الشباب والرياضة بحديقة عفلة، والذي شهد توافدًا كثيفًا من رواد الحديقة، وسط حالة من السعادة والبهجة بين الأطفال والأسر. 
كما شهدت الفعاليات مشاركة متميزة لفرق الجوالة والكشافة، التي ساهمت في تنظيم الحركة داخل الحديقة وتقديم الدعم والإرشاد للأطفال والزائرين، بما يعكس روح العمل التطوعي والانتماء لدى شباب المحافظة.
وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما يسهم في تعزيز دور مراكز الشباب كمنصات تنموية وترفيهية تخدم المواطن المصري في مختلف المناسبات.

