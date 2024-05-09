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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لأول مرة.. أحدث موبايلين من Sharp بأعلى مواصفات وسعر مناسب

أحدث موبايلين من
أحدث موبايلين من Sharp

تطور شارب Sharp تشكيلة هواتفها مع هاتفين جديدين - أكووس R9 وأكووس wish4 ، وكلاهما سيكون حصريًا في اليابان في البداية مع خطة التوسع إلى أسواق مثل تايوان وإندونيسيا وسنغافورة في وقت لاحق.

يتميز كلا الهاتفين بتصميمين بسيطين طورتهما شركة مياكي ديزاين ، ويتخذ هاتف أكووس 9 مرة أخرى نهجًا يركز على الكاميرا مع مجموعة المستشعرات الثلاثة بدقة 50 ميجابكسل التي تم تطويرها بالاشتراك مع لايكا.

لأول مرة..أحدث موبايلين من Sharp بأعلى مواصفات وسعر مناسب

شارب أكووس R9

 

يحتوي هاتفSharp أكووس R9 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر رئيسي بحجم 1/1.55 بوصة ، وفتحة عدسة f / 1.9 ، وعدسة كاميرا Leica Hektor ، وبعد بؤري مكافئ 23 مم. كما يزود بكاميرا فائقة الاتساع 50 ميجابكسل بمكافئ 13 مم مع عدسة f / 2.2 مجال رؤية 122 درجة. تتميز الشاشة بمستشعر تصوير 50 ميجابكسل مع عدسة f / 2.2 مدمجة في الشاشة مع فتحة لكمة.

هناك شاشة Pro IGZO OLED بحجم 6.5 بوصة بمعدل تحديث 240 هرتز وسطوع ذروة 1500 شمعة. يتميز الجهاز بمكبرات صوت ستيريو مع تقنية Dolby Atmos.

على عكس الإصدارات السابقة التي جاءت مع معالجات كوالكوم الرائدة ، يكتفي هاتف أكووس R9 بشرائح Snapdragon 7+ Gen 3 من الفئة المتوسطة وذاكرة RAM بسعة 12 جيجابايت. يعمل الهاتف بنظام Android 14 ويوضع ببطارية 5000 مللي أمبير. كما أضافت Sharp أيضًا مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68 و MIL-STD-810H.

يأتي هاتف  Sharp R9 باللونين الأبيض والأخضر. لم يتم الكشف عن السعر بعد. وأكدت Sharp أن الهاتف من المقرر إطلاقه في اليابان اعتبارًا من منتصف يوليو.

 

شارب أكووس wish4

 

يأتي هاتف Sharp  أكووس wish4 بشاشة LCD بحجم 6.6 بوصة بدقة HD + ومعالج Dimensity 700 مدعومًا بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 64 جيجابايت من سعة التخزين. يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمكافئ 26 مم مع عدسة f / 1.8 وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل داخل درجة قطرة مياه.

لأول مرة..أحدث موبايلين من Sharp بأعلى مواصفات وسعر مناسب

يتم تشغيله بنظام Android 14. كما أن البطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة وهو حاصل على شهادات IP68 و MIL-STD-810H مثل هاتف أكووس R9. غلاف الهاتف مصنوع من بلاستيك معاد تدويره بنسبة 60٪.

يأتي هاتف أكووس wish4 باللونين الأسود والأزرق والأبيض. لم تكشف Sharp عن تفاصيل السعر ولكن الهاتف سيكون متوفرًا في اليابان اعتبارًا من منتصف يوليو إلى جانب هاتف أكووس R9.

Sharp شارب موبايل أندرويد

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