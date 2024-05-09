الزراعة: الصادرات الزراعية ثاني أكبر مصدر للدخل القومي بالعملة الأجنبية|فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بتطوير قطاع الزراعة ، حيث تم إنشاء وتطوير مشروعات عملاقة منذ عام 2014 و حتى الآن.

وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياة الصرف الزراعي، مؤكداً أنه يتم العمل على إنشاء محطة جديدة في منطقة "الحمام" هدفها معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير المورد المائي اللازم لتلبية الاحتياجات الزراعية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الصادرات الزراعية ثاني أكبر مصدر للدخل القومي بالعملة الأجنبية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات جادة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري،مهما بلغت التكلفة.