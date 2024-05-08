فريق إرشادي ريفي للتوعية بزراعة المحاصيل الطبية والعطرية في بني سويف

قام الفريق الإرشادي الريفي بمحافظة بنى سويف، بإشراف المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بتنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية بمركز ببا.

وتضمنت الأنشطة المرور والمعاينة الحقلية لمحاصيل القطن والنباتات الطبية والعطرية (الريحان ) بقرية طوة وقرية فزارة، وتم فحص النباتات والتأكد من عدم وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية.

وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة إلى المزارعين سواء ما يتعلق بخدمة المحصول والمعدلات السمادية اللازمة والرى، وكذا المكافحة المتكاملة والآفات والحشائش واستخدام المبيدات الموصى بها بالمعدلات المناسبة.

وجرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين، تم من خلالها الإجابة عن استفساراتهم من الخبراء.

يأتي ذلك استمرارا لأنشطة وفعاليات الفرق الإرشادية الريفية التى نظمها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات، تحت رعاية وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتشكل الفريق الإرشادي الريفى من الدكتور عرفة بدرى عبد الكريم أحمد، معهد القطن، والدكتور سيد حسين أحمد، معهد وقاية النباتات، والدكتور جمعة عرفات عبد الواحد، معهد بحوث أمراض النباتات (منسق المحافظة)، والدكتور حمادة محمد عبد العزيز، معهد بحوث أمراض النباتات، والمهندس عاطف راضى أحمد، مدير عام البساتين مديرية الزراعة ببنى سويف، والمهندسة مريم أنيس، مديرية الزراعة ببنى سويف، والمهندس أحمد عيد، إدارة ببا الزراعية.



441052949_835857618577391_3432447111713895928_n