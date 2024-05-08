عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج الصيدلة جامعة بني سويف الأهلية ينظم يوما علميا لقسم العقاقير

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

 نظم برنامج الصيدلة بجامعة بني سويف الأهلية اليوم العلمي لقسم العقاقير وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي، والدكتورة نيرمين حسن عميد القطاع الطبي بالجامعة، والدكتورة رانيا سرحان منسق البرنامج.

البيئة: تسليم المدفن الصحي الآمن بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف

محافظ بني سويف يشهد افتتاح مؤتمر مستقبل التعليم الفني للتمريض في مصر


و شملت فعاليات اليوم قيام الطلاب بإعداد " بوسترات وماكيتات " كتطبيق عملي على  ما تم دراسته خلال الترم وقاموا بعرض تلك المشروعات أمام أعضاء هيئة التدريس، حيث تم تقييم  تلك البوسترات واختيار أفضل 3 مراكز أولى لتشجيع الطلاب على بذل مزيد من الجهد في الدراسة.

 

وأوضح رئيس الجامعة ، أن الهدف من اليوم العلمي إكساب الطلاب الخبرات في مجال البحث العلمي والتطبيق العملي للجانب الأكاديمي، وتنفيذ طرق التسويق بطريقة ناجحة وفعالة، بالإضافة إلى حثهم على البحث العلمي والتفكير المنطقي والبحث عن حلول علمية للمشكلات التي تواجه السوق الدوائية الحالية، مما يشكل ذلك جسراً بين الجانب العلمي والعملي لعلم العقاقير مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم المشروعات العلمية المتميزة.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بني سويف الأهلية بمحافظة بني سويف بجامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف الأهلية رئيس جامعه بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مركز سمسطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

تطورات إصابة مدافع الأهلي وفرص مشاركته في مباراة المحلة

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

نجم الزمالك الحالي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه منذ ثلاث سنوات

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش تقرير المشاركة في احتفالية "صوت الطفل"

ترشيحاتنا

وزارة الصحة في غزة تكشف أعداد الضحايا بسبب العدوان الإسرائيلي

نظارة سوداء|كيف أخفت نسرين طافش وجهها عن عدسات المصورين في محكمة أكتوبر؟ صور

أبرزها الكهرباء والمياه| السيسى يتابع توفير المرافق والخدمات للمشروعات الكبرى

جثـ.ة على جانب الطريق.. قت.لوه ورموه علشان سرق توك توك| تفاصيل

وزير الشئون النيابية يعترض: لسنا حكومة الرمل والزلط وجبالي يُعقب

رئيس رابطة الأندية يكشف موعد انتهاء الدوري الممتاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

رجل يرمي أرانب صغيرة من النافذة بالولايات المتحدة.. وهذا كان مصيرها

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-