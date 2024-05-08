برنامج الصيدلة جامعة بني سويف الأهلية ينظم يوما علميا لقسم العقاقير

نظم برنامج الصيدلة بجامعة بني سويف الأهلية اليوم العلمي لقسم العقاقير وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي، والدكتورة نيرمين حسن عميد القطاع الطبي بالجامعة، والدكتورة رانيا سرحان منسق البرنامج.



و شملت فعاليات اليوم قيام الطلاب بإعداد " بوسترات وماكيتات " كتطبيق عملي على ما تم دراسته خلال الترم وقاموا بعرض تلك المشروعات أمام أعضاء هيئة التدريس، حيث تم تقييم تلك البوسترات واختيار أفضل 3 مراكز أولى لتشجيع الطلاب على بذل مزيد من الجهد في الدراسة.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن الهدف من اليوم العلمي إكساب الطلاب الخبرات في مجال البحث العلمي والتطبيق العملي للجانب الأكاديمي، وتنفيذ طرق التسويق بطريقة ناجحة وفعالة، بالإضافة إلى حثهم على البحث العلمي والتفكير المنطقي والبحث عن حلول علمية للمشكلات التي تواجه السوق الدوائية الحالية، مما يشكل ذلك جسراً بين الجانب العلمي والعملي لعلم العقاقير مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم المشروعات العلمية المتميزة.