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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كورسات برمجة.. مواعيد حجز الدورات التدريبية للحاسب الآلى واللغات بديوان بني سويف

صدى البلد

أعلن مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات  التابع لديوان عام محافظة بني سويف  عن بدء الحجز في دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلى واللغات وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل 12 مايو  "لجميع الأعمار " وفيها : 

كورسات البرمجة  : تصميم واجهات المواقع ويشمل على ثلاث برامجHTML -CSS - JAVA SCRIPT    بالإضافة الى PROJECT لتطبيق ما تم دراسته مدة التدريب   84 ساعة تدريبية 
  كورسات برامج الجرافيك ويشمل على ثلاثة برامج فرعية وهى Photoshop – Illustrator- InDesign    ومدة الدراسة 63 ساعة تدريبية .
 

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 كورسات للأطفال وذلك من  عمر 8 سنوات وحتى 15 سنة للتدريب على اساسيات ومهارات استخدام الحاسب الألى في برامج WINDOWS -WORD-POWERPOINT-INTERNET مدة التدريب 45 ساعة تدريبية
 دورة اعداد مدربين (Microsoft Office ) وتشمل على 8 برمج فرعية : Windows - Int Word - Adv Word -Int Excel  - Adv Excel - Access - Power Point - Soft Skills 
مدة الدراسة 105 ساعة تدريبية 
 كورسات اللغات ( إنجليزي – ألماني  ) 

للحجز والاستعلام        
مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات شارع أحمد عرابي -  المجلس الشعبي المحلى  - الدور الثالث
01065208011 / 01552250801 / 01207873647 / 01507898699
 للحجز يرجى الضغط على هذا الرابط https://forms.gle/ULZ957BLEUknqzaY8

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