كورسات برمجة.. مواعيد حجز الدورات التدريبية للحاسب الآلى واللغات بديوان بني سويف

أعلن مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات التابع لديوان عام محافظة بني سويف عن بدء الحجز في دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلى واللغات وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل 12 مايو "لجميع الأعمار " وفيها :

كورسات البرمجة : تصميم واجهات المواقع ويشمل على ثلاث برامجHTML -CSS - JAVA SCRIPT بالإضافة الى PROJECT لتطبيق ما تم دراسته مدة التدريب 84 ساعة تدريبية

كورسات برامج الجرافيك ويشمل على ثلاثة برامج فرعية وهى Photoshop – Illustrator- InDesign ومدة الدراسة 63 ساعة تدريبية .



كورسات للأطفال وذلك من عمر 8 سنوات وحتى 15 سنة للتدريب على اساسيات ومهارات استخدام الحاسب الألى في برامج WINDOWS -WORD-POWERPOINT-INTERNET مدة التدريب 45 ساعة تدريبية

دورة اعداد مدربين (Microsoft Office ) وتشمل على 8 برمج فرعية : Windows - Int Word - Adv Word -Int Excel - Adv Excel - Access - Power Point - Soft Skills

مدة الدراسة 105 ساعة تدريبية

كورسات اللغات ( إنجليزي – ألماني )



للحجز والاستعلام

مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات شارع أحمد عرابي - المجلس الشعبي المحلى - الدور الثالث

01065208011 / 01552250801 / 01207873647 / 01507898699

للحجز يرجى الضغط على هذا الرابط https://forms.gle/ULZ957BLEUknqzaY8