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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار جمهوري بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من مؤسسات المجتمع المدني المصرية

صدى البلد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٤  بإنشاء  التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من مؤسسات المجتمع المدني المصرية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس

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