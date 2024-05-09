شوبير يكشف تطورات جديدة في الزمالك بشأن أزمة مستحقات خالد بوطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات جديدة بشأن أزمة مستحقات خالد بو طيب مع الزمالك.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “حالة تفاؤل شديدة في الزمالك بتسديد غرامة خالد بوطيب، ولكنه لا يرد على الاتصالات، ويتم التعامل مع محاميه على أمل جدولة وتسديد المبلغ ورفع القيد”.

من جانب آخر، كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن وجود ما وصفه بـ«مفاجأة كارثية»، في قضية خالد بوطيب، لاعب الفريق الأسبق، الذي بسببه تم اتخاذ قرار بإيقاف القيد لثلاث فترات ضد الزمالك إلى حين تسديد مستحقاته.

وقال أحمد سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «أي أخطاء إدارية أو قرارات مجلس إدارات واردة في العالم، لكن حينما يكون هناك سوء إدارة يجب أن يكون هناك وقفة وتحقيق ويبقع تحت بند الإهمال المالي الجسيم ويستحق المساءلة القانونية».

وأردف قائلًا: «نحن في انتظار منطوق حكم المحكمة الرياضية في قضية خالد بوطيب»، مضيفًا: «في مفاجآت كارثية خاصة في ملف قضية خالد بوطيب وستكون محل تعليق الرأي العام».

وأشار المتحدث باسم الزمالك إلى أن كل شيء في هذا الملف الخاص بقضية خالد بوطيب مؤجل الحديث عنه حتى خوض نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحول بيان النادي الخاص بالاعتراض على قرارات التحكيم، قال سالم: «هناك استنكار من موقف التحكيم في آخر 3 مباريات لنادي الزمالك».

وأضاف: «التزمنا الصمت بعد مباراة الأهلي لأن النتيجة كانت انتهت بانتصارنا، ولكن المباريات الثلاث الأخيرة لنا شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل»، حسب رأيه.