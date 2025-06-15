أسعار البصل.. هل يصل سعر الكيلو لـ 100 جنيه؟

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطي، تغطيه جديدة حيث شهدت أسعار البصل ارتفاعا طفيفا خلال الأيام القليلة الماضية وسط تخوفات من المواطنين أن يرتفع مرة أخرى، خاصًة أننا شاهدنا خلال العام الماضي وصل سعر كيلو البصل إلى 100 جنيه.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية، إننا لدينا أصناف متميزة من البصل الأبيض المُخصص للتصدير والتجفيف، والبصل السبعيني المبكر، والبصل الأحمر عالي الجودة والمطلوب عالميًا.

وأشار “جاد” خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن استنباط أصناف جديدة من البصل يساعد فى زيادة الإنتاجية بالتالي يزيد المحصول ولاتحل أي أزمة في الأسعار لأنه كلما زاد المعروض كلما قل سعره.

وأضاف وكيل معهد المحاصيل الحقلية، أن البصل من المحاصيل الهامة في التصدير ولكن أيضا الإنتاج وفير والأسعار مستقرة، لافتًا إلى أن الأصناف المصرية تتمتع بارتفاع مستويات المادة الجافة، ما يجعلها مقاومة للتلف خلال فترات التخزين الطويلة أن هذه الميزات تمنح البصل المصري قدرة على التحمل أثناء عمليات الشحن والنقل البحري، مقارنةً بالأصناف الأجنبية التي لا تتحمل فترات التخزين الطويلة خارج الثلاجات، حيث تفقد قيمتها الغذائية خلال أسبوعين أو ثلاثة فقط.