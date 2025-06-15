قائد الحرس الثوري الجديد: لن يكون هناك مكانا آمنا للإسرائيليين وسيشاهدون الجحيم الليلة

تقف المنطقة على حافة بركان، بعدما أطلق الجيش الإيراني، عبر أحد أبرز قادته في الحرس الثوري، تهديدًا غير مسبوق: "لن يكون هناك مكان آمن للإسرائيليين... وسيرون الجحيم الليلة."

التصريح الايراني، الذي تناقلته وكالات إيرانية رسمية وشبه رسمية، جاء في وقت يتصاعد فيه التوتر إلى مستويات قياسية بين طهران وتل أبيب، في ظل تبادل للضربات غير المسبوقة من حيث الحجم والدقة.

التهديد أطلقه العميد محمد باكبور، قائد الحرس الثوري الجديد، خلال كلمة متلفزة بثتها وكالة "فارس".

باكبور لم يستخدم عبارات سياسية فضفاضة، بل تحدث بلغة صريحة حادة، وصف فيها الهجمات الإيرانية بأنها "البداية فقط"، محذرًا من أن “كل بقعة في إسرائيل ستكون تحت مرمى نيراننا... من البحر إلى النقب، من تل أبيب إلى الجليل.”

كلمات باكبور لم تأتِ في فراغ، بل بعد ساعات من هجوم إيراني شامل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدف مراكز إسرائيلية في تل أبيب والقدس ومحيط حيفا.

الضربات الايرانية، التي وُصفت بأنها الأوسع منذ اندلاع الأزمة، جاءت ردًا على سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منشآت نووية ودفاعية إيرانية خلال الأيام السابقة، بينها مواقع في نطنز وأصفهان.

ولم يكن الرد الإيراني عسكريًا فحسب، بل نفسيًا أيضًا، فقد كان الهدف الواضح من خطاب باكبور زعزعة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وتصوير البلاد وكأنها مكشوفة بالكامل أمام "الانتقام الإيراني"، كما وصفه.

في المقابل، سارعت تل أبيب إلى تعزيز دفاعاتها وتفعيل حالة الطوارئ، فيما أكدت مصادر أمنية أن "إسرائيل لن ترضخ للتهديدات"، وأن "عمليات الدفاع والهجوم مستمرة وفق خطة دقيقة".

أما على الصعيد الدولي، فقد توالت ردود الأفعال الغربية، الداعية إلى التهدئة، وسط تحذيرات من أن المنطقة قد تدخل في "أيام سوداء" إذا لم تُكبح هذه التصعيدات المتبادلة.