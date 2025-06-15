قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تكثف تحركاتها الدبلوماسية.. اتصالات لوزير الخارجية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وإيران
تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف
القاهرة تُحذر واشنطن: لا بديل عن التهدئة في الشرق الأوسط وحلول سياسية لأزمات الإقليم
إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية
كومان يسجل أول أهداف كأس العالم للأندية 2025
حصيلة النزاع الإيراني الإسرائيلي ترتفع.. 406 قتلى و654 جريحًا في إيران
لماذا أجر صلاة العصر أكثر الصلوات الخمس؟.. 3 أسباب لا تعرفها
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد
دبلوماسية في الميدان.. الخارجية: نتابع ونراقب أوضاع الجالية المصرية في إيران
تحفظ من مجلس الزمالك على التعاقد مع صفقات كبار السن
بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
بوتين ينقل تحذير ترامب للمرشد الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد الحرس الثوري الجديد: لن يكون هناك مكانا آمنا للإسرائيليين وسيشاهدون الجحيم الليلة

العميد محمد باكبور
العميد محمد باكبور
علي صالح

تقف المنطقة على حافة بركان، بعدما أطلق الجيش الإيراني، عبر أحد أبرز قادته في الحرس الثوري، تهديدًا غير مسبوق: "لن يكون هناك مكان آمن للإسرائيليين... وسيرون الجحيم الليلة."

التصريح الايراني، الذي تناقلته وكالات إيرانية رسمية وشبه رسمية، جاء في وقت يتصاعد فيه التوتر إلى مستويات قياسية بين طهران وتل أبيب، في ظل تبادل للضربات غير المسبوقة من حيث الحجم والدقة.

التهديد أطلقه العميد محمد باكبور، قائد الحرس الثوري الجديد، خلال كلمة متلفزة بثتها وكالة "فارس".

باكبور لم يستخدم عبارات سياسية فضفاضة، بل تحدث بلغة صريحة حادة، وصف فيها الهجمات الإيرانية بأنها "البداية فقط"، محذرًا من أن “كل بقعة في إسرائيل ستكون تحت مرمى نيراننا... من البحر إلى النقب، من تل أبيب إلى الجليل.”

كلمات باكبور لم تأتِ في فراغ، بل بعد ساعات من هجوم إيراني شامل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدف مراكز إسرائيلية في تل أبيب والقدس ومحيط حيفا. 

الضربات الايرانية، التي وُصفت بأنها الأوسع منذ اندلاع الأزمة، جاءت ردًا على سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منشآت نووية ودفاعية إيرانية خلال الأيام السابقة، بينها مواقع في نطنز وأصفهان.

ولم يكن الرد الإيراني عسكريًا فحسب، بل نفسيًا أيضًا، فقد كان الهدف الواضح من خطاب باكبور زعزعة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وتصوير البلاد وكأنها مكشوفة بالكامل أمام "الانتقام الإيراني"، كما وصفه.

في المقابل، سارعت تل أبيب إلى تعزيز دفاعاتها وتفعيل حالة الطوارئ، فيما أكدت مصادر أمنية أن "إسرائيل لن ترضخ للتهديدات"، وأن "عمليات الدفاع والهجوم مستمرة وفق خطة دقيقة". 

أما على الصعيد الدولي، فقد توالت ردود الأفعال الغربية، الداعية إلى التهدئة، وسط تحذيرات من أن المنطقة قد تدخل في "أيام سوداء" إذا لم تُكبح هذه التصعيدات المتبادلة.

الجيش الإيراني طهران تل أبيب العميد محمد باكبور قائد القوات البرية في الحرس الثوري الحرس الثوري الهجمات الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

طلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025.. "صيدلة حلوان" تعلن تفاصيل الدراسة والبرامج المتاحة

خلف الزناتي نقيب المعلمين

امتحانات الثانوية العامة.. مصابو حادث سوهاج يعتذرون عن أعمال المراقبة

جانب من اللقاء

رئيس الوزراء يترأس مائدة مستديرة حول تعزيز تنافسية القطاع الخاص

بالصور

صدمة لعشاق شوكولاتة دبي.. حشوة مغرية بمواد مسرطنة تهدد حياتك

أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها

معلومات لا تعرفها عن الصدمة التحسسية.. مبالغة في رد الفعل تؤدي للوفاة

ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟

ممتنة .. أول تعليق من روبي بعد حفلها بالجامعة الأمريكية

روبي
روبي
روبي

نشرة المرأة والمنوعات| طبيبة تكشف فوائد غير متوقعة للفسيخ.. ما لا تعرفه عن إصابة إمام عاشور ومدة تعافيه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

هجمات الموساد

تخطيط مدروس من سنين.. كيف نفذ الموســ.اد هجمــ.ات الكيان على إيران؟

رشوان توفيق وياسمين عبد العزيز

حلمت بيها بعد الفجر.. رشوان توفيق يروى رؤيا غريبة لياسمين عبد العزيز في منامه

ايمان عبد اللطيف

أسعار البصل.. هل يصل سعر الكيلو لـ 100 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد