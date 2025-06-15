إيران: 128 قتيلا جراء الغارات الإسرائيلية

نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد عن وزارة الصحة، بأن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على طهران الجمعة والسبت الماضيين بلغت 128 شخصًا بينهم نساء وأطفال، فيما أُصيب مئات آخرين.

ونقلت صحيفة "اعتماد" عن وزارة الصحة قولها إن "128 شخصًا استشهدوا جراء هذه العمليات العسكرية، ودخل نحو 900 مصاب المستشفيات".

وأفادت الوزارة بأن حصيلة القتلى تتضمن 40 امرأة، مشيرةً إلى أن عدد الأطفال الشهداء أيضًا كبير.

وأطلقت إسرائيل فجر الجمعة هجومًا واسع النطاق على إيران استهدف أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي وأسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، مؤكدةً امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف "نقطة اللاعودة".

وردًا على ذلك، أطلقت إيران التي تنفي تطوير أسلحة نووية، وابلا من الصواريخ على إسرائيل قائلة إنها استهدفت منشآت عسكرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض معظم الصواريخ الإيرانية، لكن تم رصد أضرار كبيرة في منطقة تل أبيب.