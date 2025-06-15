بوتين ينقل تحذير ترامب للمرشد الإيراني

نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد التحذير الأمريكي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب حول الحرب الإسرائيلية الإيرانية الحالية.

واتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأمريكي، عقب طلب إيراني حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان التحذير الأمريكي الذي نقله بوتين للمرشد الإيراني على خامنئي ، بأن النظام الإيراني في خطر بالوقت الحالي وعليه القبول بالتفاوض.

الرئيس الروسي يعرض الوساطة بين إسرائيل وإيران

في إتجاه آخر عرض الرئيس الروسي بوتين ، الجهود الدبلوماسية الروسية من أجل وقف الحرب بين إسرائيل، وإيران وكذلك التفاوض بين أمريكا وإيران فيما يخص البرنامج النووي.

إسرائيل تٌصعد هجماتها بضرب مطار مشهد الإيراني

وتقوم إسرائيل الآن بالرغم من دعوة ترامب إلى احتمالية وقف إطلاق النار بين الطرفين بالوقت الراهن إلى مهاجمة إيران، باستهداف طائرات التزود بالوقود الإيرانية في مطار مشهد الدولي على مسافة 2300 كيلومتر، وهي أبعد نقطة إيرانية عن إسرائيل.

بينما حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من الرد الإيراني الحاسم، حالة استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران.