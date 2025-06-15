دبلوماسية في الميدان.. الخارجية: نتابع ونراقب أوضاع الجالية المصرية في إيران

يواصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة منذ صباح اليوم الأحد مع البعثة الدبلوماسية المصرية في طهران للاطمئنان على أوضاع وسلامة أفراد الجالية المصرية في مختلف المدن الإيرانية، ووجه بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لأفراد الجالية.

وأكدت البعثة الدبلوماسية المصرية في طهران سلامة جميع أفراد الجالية حتى الآن وعدم تعرضهم لأذى نتيجة الهجمات العسكرية.

ووجه وزير الخارجية البعثة الدبلوماسية المصرية في طهران بإبقاء قنوات الاتصال مع أفراد الجالية المصرية مفتوحة على مدار الساعة، وتذليل أية مشاكل قد يتعرضون لها بشكل فوري، ومواصلة متابعة الأوضاع أولا بأول وتقييم الموقف.

وتناشد وزارة الخارجية الجالية المصرية في إيران بالبقاء في أماكن آمنة وإبلاغ البعثة المصرية بأية عراقيل قد تواجههم، وتهيب بجميع المواطنين المصريين المتواجدين على الأراضي الإيرانية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة، فضلا عن التواصل الفوري مع البعثة الدبلوماسية المصرية بطهران لإحاطتها بموقفهم واحتياجاتهم. تليفون: ( ٩٨٢١٢٢٤١٩١٠٠) - (۹۸۲۲٤٢٠٠١٥١٦) - (۹۸۹۹۸۱۱۹۸۸۷۷) www.MFA.GOV.EG Ve VVV