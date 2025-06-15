قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميار شريف تتوج بلقب بطولة بياريتز الفرنسية للتنس
أحمد موسى: لا منتصر في حرب إيران وإسرائيل.. وتل أبيب تخفي حجم الخسائر الحقيقي
تهنئة السنة الهجرية الجديدة.. 5 رسائل لمديرك و40 للأهل والأصدقاء
إمام عاشور يعود لفندق إقامة الأهلي بميامي
أحمد موسى: مصر خط أحمر في مواجهة المخططات المشبوهة ولن تسمح بالفوضى
بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة إلى مطار ميامي لمواجهة بالميراس البرازيلي
تصعّد تحذيراتها وتطالب بخروج المستوطنين فورا.. إيران: إسرائيل ستصبح "غير صالحة للسكن"
أمير هشام: تريزيجيه اعتذر للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد ضياع ركلة الجزاء
الاحتلال ينشر لحظة قصف منصة إطلاق صواريخ أرض-أرض تابعة لإيران
جراحة ناجحة لـ إمام عاشور بعد الإصابة.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالته
باريس سان جيرمان يتقدم بهدفين على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول
شاهد.. عودة إمام عاشور إلى فندق الإقامة بعد إجراء جراحة الترقوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات 2025.. "صيدلة حلوان" تعلن تفاصيل الدراسة والبرامج المتاحة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2025.. أعلنت جامعة حلوان تفاصيل الدراسة بكلية الصيدلة، موضحة أن الكلية تأسست عام 1995، ومنذ ذلك الحين وهي تجمع بين التعليم الأكاديمي الراقي والبحث العلمي المتقدم لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي.

وتعتمد الكلية نظام الساعات المعتمدة في برامجها الدراسية للبكالوريوس والدراسات العليا، ما يمنح الطلاب مرونة علمية وعملية في تحصيل المعرفة.

ويتميز مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء بأنه مركز فريد في المنطقة، مزود بأحدث التقنيات والأجهزة العلمية التي تتيح للباحثين إجراء أبحاث متطورة تسهم في تطوير أدوية جديدة تلبي احتياجات المرضى.

وحازت الكلية على جائزة أفضل كلية مشاركة في برنامج التميز في التعليم الصيدلي من مجلس اعتماد التعليم الصيدلي الأمريكي (ACPE) لعام 2021، ما يعكس جودة برامجها وتفوقها على المستويين الإقليمي والدولي.

وتضم الكلية مجموعة من الأقسام الأكاديمية المتخصصة، منها: الصيدلانيات، العقاقير، الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، الأدوية والسموم، الميكروبيولوجيا والمناعة، الكيمياء العضوية الصيدلية، الكيمياء التحليلية الصيدلية، الكيمياء الصيدلية، وممارسة الصيدلة، مما يؤهل الطلاب لاكتساب معرفة شاملة ومتخصصة في مختلف فروع الصيدلة.

ويقدم البرنامج الرئيسي بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) بالإضافة إلى برنامج الصيدلة الإكلينيكية المتميز، إلى جانب برامج الدراسات العليا التي تشمل الماجستير والدكتوراه في تخصصات الصيدلة المختلفة. كما توفر الكلية دبلومات مهنية متميزة في مجالات مثل التغذية الإكلينيكية، رقابة الجودة، تكنولوجيا الخامات الدوائية، الطب البديل، مستحضرات التجميل، الذكاء الاصطناعي في تصميم الأدوية، والصيدلة الإكلينيكية.

جامعة حلوان كلية الصيدلة تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات كالوريوس الصيدلة الصيدلانيات الذكاء الاصطناعي كلية الصيدلة جامعة حلوان احتياجات السوق المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

الكهرباء

لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الكهرباء

تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

بالصور

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

عادات يومية غير متوقعة قد تقودك للإصابة بالسرطان .. احذرها

عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان

شم الطعام قبل تناوله قد يكون سرّك لخسارة الوزن.. دراسة تكشف

فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله

بسبب مادة التحلية.. دراسة| مشروبات الطاقة ترفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

مخاطر إستهلاك مشروبات الطاقة التي تحتوي على محلى الإريثريتول
مخاطر إستهلاك مشروبات الطاقة التي تحتوي على محلى الإريثريتول
مخاطر إستهلاك مشروبات الطاقة التي تحتوي على محلى الإريثريتول

فيديو

افخاي ادرعي

عينيه فضحته .. علامات الارتباك تظهر على أفيخاي أدرعي .. ماذا حدث؟

باسكال مشعلاني

حابين التريند .. باسكال مشعلاني تكشف حقيقة منشورها المثير للجدل| خاص

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

هجمات الموساد

تخطيط مدروس من سنين.. كيف نفذ الموســ.اد هجمــ.ات الكيان على إيران؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد