تنسيق الجامعات 2025.. "صيدلة حلوان" تعلن تفاصيل الدراسة والبرامج المتاحة

تنسيق الجامعات 2025.. أعلنت جامعة حلوان تفاصيل الدراسة بكلية الصيدلة، موضحة أن الكلية تأسست عام 1995، ومنذ ذلك الحين وهي تجمع بين التعليم الأكاديمي الراقي والبحث العلمي المتقدم لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي.

وتعتمد الكلية نظام الساعات المعتمدة في برامجها الدراسية للبكالوريوس والدراسات العليا، ما يمنح الطلاب مرونة علمية وعملية في تحصيل المعرفة.

ويتميز مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء بأنه مركز فريد في المنطقة، مزود بأحدث التقنيات والأجهزة العلمية التي تتيح للباحثين إجراء أبحاث متطورة تسهم في تطوير أدوية جديدة تلبي احتياجات المرضى.

وحازت الكلية على جائزة أفضل كلية مشاركة في برنامج التميز في التعليم الصيدلي من مجلس اعتماد التعليم الصيدلي الأمريكي (ACPE) لعام 2021، ما يعكس جودة برامجها وتفوقها على المستويين الإقليمي والدولي.

وتضم الكلية مجموعة من الأقسام الأكاديمية المتخصصة، منها: الصيدلانيات، العقاقير، الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، الأدوية والسموم، الميكروبيولوجيا والمناعة، الكيمياء العضوية الصيدلية، الكيمياء التحليلية الصيدلية، الكيمياء الصيدلية، وممارسة الصيدلة، مما يؤهل الطلاب لاكتساب معرفة شاملة ومتخصصة في مختلف فروع الصيدلة.

ويقدم البرنامج الرئيسي بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) بالإضافة إلى برنامج الصيدلة الإكلينيكية المتميز، إلى جانب برامج الدراسات العليا التي تشمل الماجستير والدكتوراه في تخصصات الصيدلة المختلفة. كما توفر الكلية دبلومات مهنية متميزة في مجالات مثل التغذية الإكلينيكية، رقابة الجودة، تكنولوجيا الخامات الدوائية، الطب البديل، مستحضرات التجميل، الذكاء الاصطناعي في تصميم الأدوية، والصيدلة الإكلينيكية.