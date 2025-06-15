كومان يسجل أول أهداف كأس العالم للأندية 2025

سجل الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، أول أهداف بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتقدم فريق بايرن ميونخ على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، برباعية نظيفة بعد 20 دقيقة فقط، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

وسجل رباعية بايرن حتى الآن كل من كينجسلي كومان (هدفين) وساشا بوي ومايكل أوليز في الدقائق 6، 18، 20، 21.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ساشا بوي - جوسيب ستانيشيتش - جوناثان تاه - رافائيل جوريرو.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش - مايكل أوليز - توماس مولر - كينجسلي كومان.

خط الهجوم: هاري كين.