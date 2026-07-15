خبير أمن سيبراني: التكنولوجيا لم تعد تخصصًا.. وهذه المهارات أصبحت مفتاح النجاح في سوق العمل

يشهد سوق العمل تحولًا متسارعًا بفعل التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تغير معايير التوظيف والمهارات المطلوبة في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عسكر، استشاري أمن المعلومات والأمن السيبراني، أن امتلاك المهارات الرقمية لم يعد ميزة إضافية، بل أصبح ضرورة أساسية لكل الباحثين عن فرص عمل في العصر الرقمي.

التكنولوجيا أصبحت لغة مشتركة بين جميع المهن

قال الدكتور محمد عسكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن سوق العمل لم يعد ينظر إلى التكنولوجيا باعتبارها تخصصًا مستقلًا، وإنما أصبحت لغة مشتركة بين مختلف المهن، سواء في الطب أو الهندسة أو الإعلام أو القانون وغيرها.

وأضاف أن امتلاك الحد الأدنى من المهارات الرقمية أصبح شرطًا أساسيًا لمواكبة متطلبات الوظائف الحديثة.

تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في مقدمة المهارات المطلوبة

وأوضح أن من أبرز المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل حاليًا القدرة على التعامل مع البيانات، وفهمها وتحليلها لاتخاذ قرارات أكثر دقة، إلى جانب الإلمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بصورة واعية تسهم في زيادة الإنتاجية، مع الحفاظ على مهارات التفكير النقدي وعدم الاعتماد الكامل على التكنولوجيا.

الأمن السيبراني مسؤولية الجميع

وأشار عسكر إلى أن أساسيات الأمن السيبراني، مثل حماية الحسابات والبيانات والوعي بالتهديدات الرقمية، لم تعد مسؤولية المتخصصين فقط، بل أصبحت ثقافة مهنية ينبغي أن يمتلكها جميع العاملين، إلى جانب مهارات التعلم الذاتي المستمر، والتكيف مع التقنيات الحديثة، والعمل عبر المنصات الرقمية، والتواصل الفعال داخل بيئات العمل الافتراضية.

الشهادة وحدها لم تعد كافية

وأكد استشاري أمن المعلومات أن صاحب العمل لم يعد يبحث فقط عن حامل شهادة أكاديمية، بل عن شخص قادر على توظيف التكنولوجيا في حل المشكلات، والتعلم السريع، والتكيف مع المتغيرات بثقة ومرونة، معتبرًا أن هذه الصفات أصبحت من أهم عوامل المنافسة في سوق العمل الرقمي.

تشهد أسواق العمل عالميًا تغيرًا متسارعًا نتيجة التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهو ما يدفع المؤسسات إلى التركيز على المهارات العملية والرقمية إلى جانب المؤهلات الأكاديمية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لرفع الإنتاجية وتعزيز القدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.