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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

قبل افتتاحها في المنيا .. ما هي مدرسة "أجرو المصرية الإيطالية" للتكنولوجيا التطبيقية؟

افتتاح المدرسه
افتتاح المدرسه
ايمن رياض

تستعد مدرسة "أجرو المصرية الإيطالية" للتكنولوجيا التطبيقية للافتتاح بمحافظة المنيا مع بداية العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 ضمن منظومة جديدة تستهدف إعداد كوادر فنية متخصصة في مجالات الموارد المائية والري، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية.

وتأتي المدرسة ضمن 5 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية تقام في محافظات المنيا، والشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، وأسيوط، في إطار تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الموارد المائية والري، وأكاديمية ITSAgro الإيطالية، لنقل الخبرات الدولية إلى منظومة التعليم الفني في مصر.

وتضم المدرسة 4 تخصصات رئيسية تشمل إدارة الموارد المائية، والمنشآت المائية، وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية بمحطات الرفع، ومعالجة وتحلية المياه، وهي تخصصات تمثل أهمية كبيرة في ظل التوسع الذي تشهده الدولة في مشروعات البنية التحتية وإدارة الموارد المائية.

ويجمع نظام الدراسة بين الجانب النظري والتدريب العملي داخل مواقع العمل والمنشآت التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بما يمنح الطلاب خبرات ميدانية مباشرة، إلى جانب الاستفادة من البرامج التدريبية والخبرات الفنية التي تقدمها أكاديمية ITSAgro الإيطالية.

ومن المقرر أن يحصل الطلاب على تأهيل فني متطور وفق أحدث المعايير، بما يعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل داخل مصر وخارجها، ويواكب التطورات الحديثة في مجالات الري وإدارة الموارد المائية

ومن أهم شروط الالتحاق بالمدرسة الحصول على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وألا يزيد سن الطالب المتقدم عن 18 عاماً في أول أكتوبر من عام التقديم، وأن يكون الطالب مصري الجنسية

كما يتطلب الالتحاق اجتياز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة كما يجتياز المتقدم المقابلة الشخصية والكشف الطبي للتأكد من ملاءمة الطالب للتدريب العملي والميداني. 
 

المنيا محافظة المنيا افتتاح المدرسه

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