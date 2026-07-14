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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمتابعة معدلات التنفيذ.. لجنة من قطاع المشروعات بمجلس الوزراء تتفقد المتحف الآتوني بالمنيا

تفقد المتحف الاتوني
تفقد المتحف الاتوني
ايمن رياض
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أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع السياحة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر من تطوير للمواقع الأثرية والمتاحف يعكس رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الحضارية، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح المحافظ أن مشروع المتحف الآتوني يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من مختلف أجهزة الدولة، باعتباره أحد أكبر المشروعات الثقافية والسياحية بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى أن استئناف العمل بالمشروع بعد سنوات من التوقف يعكس حرص الدولة على استكمال المشروعات القومية وتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، وإبراز ما تزخر به المحافظة من مقومات أثرية وتاريخية فريدة.

وفي هذا الإطار، أجرت لجنة من قطاع المشروعات بمجلس الوزراء جولة تفقدية بموقع المتحف الآتوني لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي، والوقوف على معدلات الإنجاز، تمهيدًا للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة.

وتفقدت اللجنة مبنى المتحف من الخارج، وقاعات العرض المختلفة، وأعمال التشطيبات الجارية، كما تابعت أعمال تطوير المرسى النيلي المخصص لاستقبال السفن السياحية، إلى جانب ممشى الزوار المطل على نهر النيل بطول 400 متر، بما يسهم في تقديم تجربة سياحية متكاملة لزائري المتحف.

وأكدت اللجنة أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية في جميع مراحل التنفيذ، بما يليق بقيمة المشروع ومكانة محافظة المنيا، ويعزز من دور المتحف كمنارة ثقافية وأثرية تعكس عراقة الحضارة المصرية.

وضمت اللجنة المهندس أحمد أبو مسلم، من المكتب الفني بمجلس الوزراء، والدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، وعددًا من مهندسي قطاع المشروعات بالوزارة، والدكتور عصام عيسى آدم، مدير عام متحف أخناتون، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة والمكتب الاستشاري للمشروع.

ويقام المتحف الآتوني على مساحة 25 فدانًا، ويضم 14 قاعة للعرض المتحفي تعرض آلاف القطع الأثرية التي توثق لفترة الفن الآتوني، إلى جانب مركز للمؤتمرات، ومكتبة علمية، ومسرح، ومنطقة للمطاعم والبازارات، وممشى سياحي مطل على نهر النيل، بما يجعله أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية المنتظر أن تسهم في تعزيز مكانة المنيا كوجهة رئيسية للسياحة الثقافية والأثرية في مصر.

المنيا محافظ المنيا المتحف الأتوني

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