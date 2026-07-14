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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5 ملايين طن

الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5 ملايين طن
الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5 ملايين طن
شيماء جمال
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واصلت الصادرات الزراعية المصرية تعزيز وجودها في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من عام 2026، ليس فقط من خلال زيادة الكميات المصدرة، وإنما أيضًا عبر التوسع في أسواق جديدة حول العالم، في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في جودة المنتج المصري وكفاءة منظومة الرقابة الزراعية.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نجاح جهود الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في فتح 21 سوقًا جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل توسعًا جغرافيًا غير مسبوق في خريطة الصادرات المصرية، وفقا لما جاء عبر الفضائية المصرية الأولى.

وشملت الأسواق الجديدة عددًا من الدول التي تطبق اشتراطات حجر صحي دقيقة، حيث نجحت الحاصلات المصرية في النفاذ إلى أسواق آسيوية مهمة مثل أوزبكستان وفيتنام، إلى جانب التوسع في أسواق أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ومنها المكسيك وبيرو وأوروجواي وبنما والسلفادور وجمهورية الدومينيكان.

ويعكس هذا التوسع قدرة الحاصلات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق البعيدة جغرافيًا، بفضل جودة الإنتاج وارتفاع مستويات الرقابة والتعبئة والتغليف، فضلًا عن قدرة المنتجات على الحفاظ على جودتها خلال فترات الشحن الطويلة، وهو ما عزز فرصها في الوصول إلى أسواق جديدة ذات عائد اقتصادي مرتفع.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا التوسع يمثل شهادة ثقة دولية في منظومة الحجر الزراعي المصرية، مشيرًا إلى أن تطبيق نظم التتبع الحديثة وتكويد المزارع والرقابة المستمرة على المحاصيل ساهم في ضمان مطابقة الصادرات لأعلى المعايير العالمية.

كما أوضح أن الوزارة تواصل العمل بالتعاون مع المنتجين والمصدرين والمجالس التصديرية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، مع تقديم الدعم الفني للمزارعين وتحسين جودة المحاصيل والحد من متبقيات المبيدات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ودعم جهود الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي وترسيخ مكانة مصر بين كبار مصدري الغذاء في العالم.

الصادرات الزراعية المصرية المنتج المصري أسواق جديدة الرقابة الزراعية وزارة الزراعة

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